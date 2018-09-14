Никогда не поздно сделать шаг к победе

Одно из лучших национальных достижений Михаил Маневич установил минувшим летом в бассейне тверского дома спорта «Юность» на традиционном турнире «Стайер». Дистанцию 1500 метров вольным стилем мастер спорта Советского Союза покорил за 23 минуты 56 секунд. Это самое быстрое время за всю историю отечественного спорта среди мужчин 70 – 74 лет. Уверен, что большинству читателей «ТЖ» не удастся даже проплыть полтора километра.

– Сколько я плаваю? Да практически всю жизнь, – отвечает на мой вопрос председатель тверского клуба ветеранов плавания «Радуга» Михаил Маневич.

– В 8 лет мама привела меня в бассейн в Ленинграде. Вот с тех пор и не могу уйти с водной дорожки. В 1967 году выполнил норматив мастера спорта СССР. Правда, во время учебы в Ленинградском военном институте физической культуры и службы в армии я реже приходил в бассейн. Но после увольнения из Вооруженных сил в 1993 году вновь возобновил регулярные тренировки и выступления на соревнованиях.



Михаил Маневич – участник первого чемпионата СССР по плаванию в категории Masters, который прошел в Киеве в 1989 году. В 1999-м на чемпионате России среди пловцов старшего возраста он был награжден соответствующей памятной медалью. Тогда у него и возникла идея создать в Твери клуб ветеранов плавания. Свое название «Радуга» эта общественная организация получила от одноименного тверского бассейна, где в свое время начинали свою спортивную карьеру большинство участников клуба.

– Ветеранское плавание в Твери мы развивали вместе с мастером спорта Александром Лапухиным, и на первое организационное собрание пришли 15 спортсменов. Сегодня наш клуб «Радуга» объединяет более 120 пловцов разного возраста. И не только из Твери и городов Верхневолжья, но и из Москвы, Калужской и Московской областей.

Такая широкая география участников городского спортивного клуба прежде всего свидетельствует о его популярности и, конечно, авторитете руководства «Радуги». Не случайно тверской клуб в последние годы традиционно входит в ТОП-10 лучших организаций национальной федерации плавания Masters из 67. Ежегодно «Радуга» проводит в Твери два всероссийских соревнования и еще целый ряд муниципальных заплывов для ветеранов. Представители клуба регулярно и довольно успешно участвуют в национальных и международных состязаниях, включая чемпионаты России, мира и Европы. И основная заслуга во всех этих достижениях, конечно, принадлежит практически бессменному руководителю клуба Михаилу Маневичу.



Да, за все эти 20 лет была одна попытка заменить его на должности председателя «Радуги». Но через два года «сменщик» Маневича сам отдал ему все документы со словами, что больше не может и не хочет нести такую тяжелую общественную нагрузку. Михаил Борисович смог. Он никогда не жаловался на отсутствие времени, на усталость, на какие-то личные проблемы и дела. При этом всегда старается поговорить с каждым из участников сборной клуба перед важными стартами, чтобы команда смогла выступить в самом боевом составе и в очередной раз поддержала спортивную честь родного города и Тверской области.

С особым вниманием всегда подходит к подготовке соревнований, стараясь, чтобы все гости увезли домой не только награды, но и памятные подарки и самые положительные эмоции и впечатления. Скорее всего, в этом и кроется секрет популярности открытого чемпионата области и всероссийского турнира «Стайер» по плаванию в категории Masters.

Всех одноклубников Михаил Маневич вдохновляет еще и личным примером. В 2015 году на чемпионате мира в Казани он завоевал четыре медали, в том числе и самую ценную – золотую.

– Когда поднялся на высшую ступень международного пьедестала почета, почувствовал такую эйфорию, словно помолодел лет на 10, – признавался тогда наш герой.

Чтобы поддерживать себя в такой хорошей спортивной форме, тверской пловец тренируется по четыре-пять раз в неделю, проводя в воде по два часа.

– На самом деле без регулярных занятий плаванием я уже не могу, сразу начинают возникать какие-то болячки, – признается Маневич.

– А в бассейне, наоборот, заряжаешься энергией. Да и общение с единомышленниками играет большую мотивирующую роль. Благодаря спорту у меня много друзей и знакомых не только в разных регионах России, но и за рубежом. И жить с каждым годом становится все интереснее.

В 2008-м сотрудник одного из комитетов администрации города Твери Михаил Маневич ушел на пенсию. Но продолжает вести активную и насыщенную событиями жизнь. За год он успевает побывать во многих городах и разных странах, каждый раз добавляя в свою впечатляющую коллекцию новые трофеи. В начале сентября он вернулся из Словении, где прошел чемпионат Европы по водным видам спорта категории Masters и привез две медали – серебро и бронзу. Во время заплыва в открытой воде на 3000 метров у тверского пловца свело ногу. Он мог бы сняться с соревнований и попросить помощи. Но решил продолжить гонку за лидерами. Так Михаил Маневич одержал еще одну важную победу – победу над собой, которая принесла ему чувство удовлетворения, несравнимое даже с завоеванной медалью.



Добавим, под влиянием Михаила Маневича многие тверские пловцы возобновили спортивную карьеру. А рекордсменка области, призер чемпионата мира и чемпионка России Людмила Граур после сорока и вовсе решила круто изменить свою жизнь. Недавно она уволилась из администрации ЗАО «Хлеб» и устроилась на работу в спортивный центр «Румянцево» тренером по плаванию.

«Никогда не поздно сделать новый шаг к победе», – уверены Михаил Маневич и его единомышленники из клуба «Радуга».