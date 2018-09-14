Фонд развития промышленности Тверской области подписал соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Сбербанка

Фонд развития промышленности Тверской области и региональное отделение ПАО «Сбербанк» подписали соглашение о сотрудничестве. Верхневолжье стало первым субъектом России, где взаимодействие организаций закреплено на региональном уровне.

Ключевые направления соглашения — совместная экспертиза и развитие проектов по финансированию производства в сферах промышленности и торговли, разработка новых кредитных продуктов и программ, взаимодействие с предпринимателями региона в рамках отдельных проектов и промышленных форумов.

Вопросы поддержки и развития промышленности — в числе приоритетных для Правительства Тверской области.

«В майском указе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина определены национальные цели и стратегические задачи нашей страны на ближайшие 6 лет. Развитию промышленности уделено особое внимание. Необходимо обеспечить системную поддержку всей промышленности нашего региона, повысить уровень участия в федеральных программах», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В августе текущего года Фонд развития промышленности Тверской области заключил соглашение о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Российской Федерации, которое касается предоставления льготного финансирования по программе «Совместные займы» на реализацию инвестпроектов в сфере импортозамещения и производства конкурентоспособной продукции гражданского назначения.

Федеральный и региональные фонды предоставляют займы под 1%, 3% и 5% годовых в соотношении 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов). Размер займов — от 20 до 100 млн рублей. В настоящее время идёт приём заявок на оказание финансовой поддержки в рамках программы.

В сентябре региональный Фонд развития промышленности провёл в Торжке семинар для предприятий города, где были презентованы программы и условия предоставления займов.

Фонд развития промышленности Тверской области был создан в 2017 году. В 2018-м на обеспечение поддержки предприятий по линии Фонда в региональном бюджете предусмотрено 48,3 млн рублей, что позволит привлечь более 200 млн рублей из федерального Фонда.

Пресс-служба Правительства Тверской области