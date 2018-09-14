В Тверской области пройдет первый экологический фестиваль «Заповедник времен»

29 сентября 2018 года в 11.00 в городском саду Торопца Тверской области состоится первый экологический фестиваль «Заповедник времен». В течение дня гости смогут стать участниками традиционных торопецких «субботок», посетить ярмарку экопродуктов, выставку пушных зверей, продегустировать уху по-торопецки. На интерактивной площадке можно будет изготовить своими руками сувениры из природных материалов, расписные пряники.

«Потенциал Верхневолжья в сфере туризма огромный. В регионе большое количество живописных мест и достопримечательностей, проходит немало интересных событий. Наша задача – привлечь качественный туристический поток в регион», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Программа экофестиваля рассчитана на самые разные категории граждан – семьи с детьми, молодежь, людей старшего поколения. Она включает посещение биологической станции «Чистый лес», Центра спасения медведей (IFAW) в д. Бубоницы и встречу в Доме медведя с заслуженным экологом России, доктором биологических наук Валентином Пажетновым, который занимается реабилитацией медвежат-сирот. Гости биостанции также смогут совершить увлекательное познавательное путешествие по экологической тропе, стать участниками «тихой» охоты с фотоаппаратами.

Биологическая станция «Чистый лес» действует с 1985 года. Своим опытом основатель Валентин Пажетнов и сотрудники станции делятся с иностранными коллегами. Здесь проходят практику студенты российских и зарубежных вузов. В 1998 году при биостанции «Чистый лес» открыта детская экологическая школа «Медвежата», в которой ежегодно обучаются ребята из Тверской и соседних областей.

В сентябре Валентин и Светлана Пажетновы стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Золотая семья России».

Пресс-служба Правительства Тверской области