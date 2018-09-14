Предприятия Тверской области приглашают на конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века»

Предприятия и организации Тверской области приглашают принять участие в 40-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века», который продлится до 15 ноября 2018 года в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий.

Вопросы импортозамещения, поддержки и развития производств входят в число приоритетных для Правительства Тверской области.

«По итогам прошлого и текущего года наша промышленность демонстрирует рост. В 2017 году валовый региональный продукт составил более 385 млрд рублей, планируем, что по итогам 2018-го года показатель также увеличится», – отметил глава региона в ходе передачи «Разговор с Губернатором» в августе этого года.

Продукция предприятий Верхневолжья неоднократно получала высокую оценку на конкурсе. В 2017 году платиновым Знаком качества отмечены товары ОАО «ТВЗ» и Верхневолжского кожевенного завода.

Тверской вагоностроительный завод получил высшую награду за электропоезд городского типа ЭГ2Тв «Иволга», который 10 января 2018 года осмотрел Президент России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Тверскую область.

«Это мировой уровень, безусловно. И лучше даже, чем мировые образцы. У вас появился еще один конкурентоспособный продукт – электропоезд «Иволга»», – отметил Владимир Путин, общаясь с рабочими предприятия.

Обладателем платинового Знака качества в 2017 году также стал Верхневолжский кожевенный завод (г.Осташков) за выпускаемую продукцию – фибриллярный коллаген, который используется в качестве пищевой добавки и соответствует лучшим животным белкам, реализуемым на мировом рынке.

По итогам 39-го конкурса «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» в феврале-мае этого года высокую оценку вновь получила продукция ОАО «ТВЗ». Золотого знака удостоен пассажирский двухэтажный штабной вагон с местами для сидения.

По вопросам участия в 40-м конкурсе необходимо обращаться в исполнительную дирекцию по адресу: Россия, 129223, г. Москва, пр. Мира, ВДНХ, павильон № 69, ООО «АМСКОРТ ИНТЕРНЭШНЛ». Тел: (499)760-33-86,(499)760-33-82, (499)760-36-13, е-mail: bmv@amscort.ru rybkina@amscort.ru . Подробная информация на сайте www.rosmarka.ru

Справочно: Конкурс «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века» проходит при поддержке Правительства РФ, Администрации Президента РФ, ряда федеральных ведомств. Это долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения.

Программа действует с 1999 года. В ее рамках проводится экспертиза продукции, услуг и передовых технологий по критериям качества. По результатам экспертизы лауреатам присваивается Знак качества XXI века.

За этот период наград были удостоены более 14000 видов продукции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и стран СНГ.

Пресс-служба Правительства Тверской области