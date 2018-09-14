Молодежь Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов в медиасфере

Представителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе молодежных проектов в медиасфере. Его победители - молодые журналисты и видеоблогеры - смогут получить грант размером до 3 млн рублей на создание и развитие СМИ.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, активисты вузовских медиацентров, молодые сотрудники или владельцы действующих региональных изданий, готовые разработать и предложить новые продукты медиа, освещающие молодежную повестку, видеоблогеры, журналисты печатных и электронных СМИ. На момент подачи заявки авторам проекта должно быть от 14 до 30 лет.

Конкурс стартовал в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» https://ais.fadm.gov.ru/ . Его основные направления -

#СоздайМедиа, #РазвивайМедиа, #ОбучайМедиа.

Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере проводится впервые и является частью платформы «Россия — страна возможностей», которая возникла в 2017 году для объединения образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон работы платформы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия – страна возможностей». Лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.

Пресс-служба Правительства Тверской области