Журналистов Тверской области, пишущих о строительстве и ЖКХ, приглашают принять участие во всероссийском конкурсе СМИ

Журналистов Тверской области, пишущих о строительстве и ЖКХ, приглашают принять участие в третьем всероссийском конкурсе СМИ «Созидание и развитие». Организаторы конкурса - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

К участию приглашаются журналисты федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации. На конкурс принимаются публикации, телевизионные и радиосюжеты, информационные, аналитические и новостные материалы, опубликованные в СМИ или вышедшие в эфир в период с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года.

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Лучший материал об участии граждан в реализации программ по созданию комфортной городской среды в печатных и сетевых изданиях»; «Лучший материал об участии граждан в реализации программ по созданию комфортной городской среды на радио и телевидении»; «Лучший материал о модернизации ЖКХ и управлению МКД в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении»;

«Лучший материал о проекте «Умный город» в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении»; «Лучший материал о развитии архитектуры в России в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении»; «Лучший материал по развитию рынка ипотеки в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении»; «Лучший материал о применении новейших технологий в строительстве в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении»; «Лучший материал о создании современной жилой застройки в печатных и сетевых изданиях»; «Лучший материал о создании современной жилой застройки на радио и телевидении»;

«Лучший материал об образовательных программах и популяризации профессий в сфере строительства и ЖКХ в печатных и сетевых изданиях, на радио и телевидении».

Работы принимаются до 31 октября 2018 года. Заявки и вопросы, касающиеся проведения конкурса и условий предоставления материалов, можно присылать на адрес: minstroy-fondgkh@mediacontest.ru

Награждение победителей пройдет в Москве в рамках международного фестиваля «Зодчество 2018» 19-21 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж».

Пресс-служба Правительства Тверской области