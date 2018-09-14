В столице Верхневолжья проходит фестиваль «Княжество Тверское»

23 сентября 2018 года в Твери, в пойме реки Тьмаки, напротив торговых центров «Олимп» и «Семь морей», проходит IX фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское». Вход на мероприятие свободный.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Ежегодный фестиваль показательных выступлений клубов исторической реконструкции «Княжество Тверское» восходит к традициям средневековых городских фестивалей и ярмарок. Как в древности, на городской площади собираются купцы и воины, жители города и окрестных деревень, артисты и скоморохи.

На «Княжестве Тверском» развернуто 5 тематических зон. На главной сцене проходят мастер-классы по танцам, открытые занятия по фехтованию и выступления групп с историческими инструментами. Еще одна зона –ристалище с пешим и конным рыцарскими турнирами, конной акробатикой. Также можно посетить ремесленную слобода с купеческими рядами, где проходят мастер-классы по древним ремеслам.

На фестивале организован Играй-город с подвижными и настольными играми, потешными боями, игрушечным оружием и ладейными качелями. На историко-просветительской площадке запланированы интерактивные инсталляции, представлена средневековая ладья «Бодрич». В лектории ученые рассказывают об историю Тверского Княжества.

На фестивале работает информационный центр. О мероприятии можно узнать на сайте http://ksm.tver.ru/ , а также на https://vk.com/knyzestvotver . Фестиваль «Княжество Тверское» организован управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации Твери, историко-реконструкторским клубом «Дружина» при поддержке Министерства туризма Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области