Руслан Лебедев: Инвесторы, подбирая площадку под новые проекты учитывают состояние электросетей

Генеральный директор ОАО «Нелидовский ДОК», депутат Законодательного собрания Тверской области, председатель регионального Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Руслан Лебедев подчеркнул социальную значимость стартовавших в Тверской области масштабных учений российских энергетиков, а также программы модернизации электросетевого хозяйства региона.

«Электросетями в Тверской области долгое время системно никто не занимался, поэтому они пришли в ветхое состояние. Эта проблема очень серьезна, учитывая, что в нашем регионе очень большие расстояния от центральных усадеб до отдаленных населенных пунктов», – сказал Руслан Лебедев.

По его словам, обрыв проводов из-за ледяного дождя или ветра, падающих деревьев, рухнувших от ветхости опор в сельской местности приводит к длительным отключениям электроэнергии, порой на два-три дня.

«Люди не имеют возможности зарядить мобильный телефон, а значит, не могут при необходимости вовремя обратиться за помощью, воспользоваться различными бытовыми электроприборами, в том числе холодильником. Это огромные неудобства, которых можно избежать, когда электросети содержатся в порядке», – считает депутат.

Руслан Лебедев отметил, что и для промышленных предприятий аварийные отключения электроэнергии оборачиваются значительными производственными потерями, финансовыми убытками.

«Инвесторы, подбирая площадку под новые проекты, конечно, учитывают и состояние электросетей. Поэтому губернатор начинает очень важное и хорошее дело, привлекая к модернизации электросетевого хозяйства нашего региона значительные силы и средства. Надо постоянно поддерживать сети в порядке, это необходимо для качественной жизни и развития экономики», – отметил Руслан Лебедев.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.