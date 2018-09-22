Давид Мамагулашвили: «Надежная работа электросетей повысит производственный потенциал Тверской области»

Директор Института экономики и управления Тверского государственного университета Давид Мамагулашвили назвал предстоящую модернизацию электросетевого хозяйства в Верхневолжье важнейшим инфраструктурным проектом.

«Надежная работа электросетей повысит производственный потенциал Тверской области, а также инвестиционную привлекательность многих территорий», – сказал Давид Мамагулашвили.

По его словам, региональные власти в последние годы всерьез взялись за инфраструктурное развитие Тверской области: приводятся в порядок дороги, коммунальные сети, социальные объекты.

«Модернизация электросетевого хозяйства – важнейший инфраструктурный проект, о необходимости реализации которого говорилось десятилетиями. И только сейчас губернатор Игорь Руденя, используя свои лоббистские возможности на федеральном уровне, добился проведения масштабных и дорогостоящих работ в этой сфере. Это инвестиции в будущее», – отметил эксперт.

Давид Мамагулашвили также считает, что модернизация областных электросетей является необходимым условием для решения в регионе комплекса задач, предусмотренных национальным проектом «Цифровая экономика».

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный.

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.