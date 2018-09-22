Наталья Папушева: «Тверская область – отличная площадка для учений энергетиков»

Член общественного совета при Министерстве строительства и ЖКХ Тверской области, председатель региональной организации общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Наталья Папушева отметила, что масштабные учения энергетиков в Верхневолжье и предстоящая модернизация электросетевого комплекса имеют ключевое значение для развития территорий.

«Мы обсуждали эти планы на заседании общественного совета. Для Тверской области учения энергетиков, в ходе которых планируется выполнить большой объем работ по повышению надежности электроснабжения, важны и необходимы. Неоднократно к нам обращались жители отдаленных населенных пунктов из Торопецкого, Западнодвинского и других районов, которые регулярно сталкивались с длительными отключениями электроэнергии. Это вызвано ветхостью электросетей и много лет не вырубавшимися, заросшими просеками», – сказала Наталья Папушева.

Эксперт отметила, что сейчас в регионе начинаются беспрецедентные по своему масштабу работы. В них задействованы бригады энергетиков из разных регионов России, в ходе работ будет применена самая современная техника.

«Тверская область – отличная площадка для учений энергетиков. Уверена, бригады из разных регионов России реализуют у нас передовой технологический опыт, и это послужит на пользу отдельным территориям и всему Верхневолжью», – считает Наталья Папушева.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.