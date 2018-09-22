Наталья Рощина: «После расчистки просек мы перестанем вздрагивать от каждой грозы»

Заместитель председателя правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Тверской области», глава Вышневолоцкого района Наталья Рощина считает, что расчистка просек, а также замена опор и проводов, как минимум, вдвое сокращают возможность возникновения аварийных ситуаций на электросетях.

«Наш район находится в очень ветреной местности, поэтому состоянию электросетей, конечно, необходимо уделять пристальное внимание. Энергетики МРСК Центра стараются работать на опережение, делают все быстро, чтобы минимизировать время отключения электроэнергии», – говорит Наталья Рощина.

Глава Вышневолоцкого района отметила необходимость и своевременность масштабной программы модернизации электросетевого хозяйства Тверской области.

«Важно, что губернатор Игорь Руденя договорился о реализации программы в Тверской области, где очень большая протяженность сетей и требуются значительные работы по приведению их в порядок. Это позволит снизить вероятность отключений электроэнергии в результате воздействия природной стихии на 50 процентов, а может, и больше. Мы перестанем вздрагивать от каждой грозы и усиления ветра», – сказала Наталья Рощина.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.