В учениях энергетиков в Тверской области участвуют 53 бригады специалистов лесного комплекса Верхневолжья

Губернатор Игорь Руденя принял участие в совещании, которое состоялось 22 сентября в филиале ПАО «МРСК Центра» - Тверьэнерго, которое провел генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский. Присутствовал также заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, Обсуждались вопросы, связанные с проведением в Тверской области учений по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, в том числе взаимодействие с региональным Правительством.

«Самая главная цель для нас – повысить удовлетворенность населения качеством электроснабжения. Уверен, результаты учений лягут в основу лучших практик, связанных с обеспечением устойчивого энергоснабжения субъектов Российской Федерации», – сказал Игорь Руденя.

Павел Ливинский назвал учения в Тверской области одним из приоритетных в настоящее время направлений работы компании МРСК-Центра.

«Мы выделяем три приоритета: это мероприятия по повышению надежности электросетевого комплекса, подготовка энергокомплекса к зиме и учения с мобилизацией 5 тысяч человек. Приводим в нормативное состояние просеки, проводим ремонт трансформаторов, замену опор – все, что необходимо для обеспечения надежного энергоснабжения», – отметил Павел Ливинский.

В рамках учений утверждены объёмы работ в каждом районе Верхневолжья. При поддержке Правительства Тверской области определены места размещения специалистов, решены вопросы резервного электроснабжения потребителей на время проведения работ, а также оповещения о них населения.

Помимо энергетиков, в учениях задействованы специалисты и техника МЧС России по Тверской области, ГБУ «Тверьлес» и лесозаготовительных предприятий региона. От лесной отрасли это 53 бригады, 605 человек, 70 единиц техники, запланировано расширение 1 тыс. га просек.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

22 сентября в региональном Правительстве прошла рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом финансирования более 5 млрд рублей Предусмотрены мероприятия по строительству, реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.

Пресс-служба Правительства Тверской области