Андрей Черезов: Цель учений – чтобы потребитель при любых климатических условиях был обеспечен электроэнергией

Во время торжественной церемонии открытия в Тверской области учений по ликвидации аварийных ситуаций в энергосетевом комплексе заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов отметил важность проводимых работ для снижения аварийности на электросетях.

«За 2017-2018 годы на территории Тверской области произошло 7 крупных системных аварий, которые привели к отключению от электроэнергии большого количества потребителей. Та работа, которую вы сейчас будете проводить в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, имеет одну цель – чтобы потребитель при любых климатических условиях был обеспечен электрической энергией», – сказал, обращаясь к участникам учений, Андрей Черезов. Всем, кто выполняет работы на территории Тверской области, он пожелал соблюдать требования безопасности.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях примут участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – «Тверьлес».

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.