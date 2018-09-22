Алексей Тютин: Сбоев в графике работ энергетиков не будет

Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «МРКС Центра – «Владимирэнерго» Алексей Тютин выразил уверенность в реализации поставленных перед энергетиками задач в ходе начавшихся в Тверской области крупнейших учений по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе.

«Мы работаем в Спировском и Максатихинском районах. В общей сложности предстоит расчистить более 350 гектаров просек. Все работы выполняются в плановом режиме. Очень важно, что местные власти помогают нам: ведут разъяснительную работу, информируя жителей о графике проведения учений, а также о том, зачем они нужны».

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях примут участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – «Тверьлес».

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.