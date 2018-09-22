Александр Глебов: Чистые просеки – залог надежного электроснабжения Тверской области

Заместитель генерального директора филиала ПАО «МРКС Центра – «Костромаэнерго» Александр Глебов прокомментировал участие костромских энергетиков в масштабных учениях по ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе, которые стартовали в тверском регионе.

«Нам предстоит расчистить 430 гектаров просеки в Лихославльском и Торжокском районах. Работают 109 человек со всей Костромской области. Для нас участие в учениях – это повышение профессионального уровня, большая ответственность и возможность сплотить коллектив, так как мы работаем вместе на единую сложную задачу», – сказал он.

Александр Глебов отметил, что именно расчистка просек, выполняемая в ходе учений, является основным видом работ, который позволяет обеспечить надежность энергоснабжения потребителей.

22 сентября в Тверской области состоялось открытие масштабных учений энергетиков. Официальный старт дан в Твери, в церемонии приняли участие Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра энергетики РФ Андрей Черезов, генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющий организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игорь Маковский.

«Лучший результат, который будет достигнут по итогам проведения такого масштабного мероприятия – это свет и тепло в домах, работа предприятий в любое время суток, года. Со своей стороны окажем поддержку в проведении учении», – отметил Губернатор Игорь Руденя.

В ходе учений в течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости энергосистемы к воздействию погодных явлений. По статистике более 60% аварий на электросетях происходят по причине падения деревьев на линии электропередачи. В регионе планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

В учениях примут участие специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Управления МЧС России по Тверской области, ГБУ Лесозащитный противопожарный центр – «Тверьлес».

22 сентября в региональном Правительстве прошла также рабочая встреча Игоря Рудени, Андрея Черезова и Павла Ливинского. Стороны обсудили реализацию программы модернизации электросетевого комплекса Верхневолжья с объемом вложений 5 млрд рублей. Предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции электросетевого хозяйства, внедрению ресурсосберегающих технологий.