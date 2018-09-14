В Тверской области пожилые люди осваивают уличные тренажеры и сдают нормативы ГТО

В поселке Заволжский Калининского района Тверской области прошел физкультурно-оздоровительный фестиваль «Здоровые и активные». Его участники – люди пожилого возраста, ведущие активный образ жизни, увлеченные занятиями физкультурой и путешествиями.

«Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения не только чувствовали необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность реализовать свой потенциал», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Фестиваль проходил в рамках социального проекта «Радость жизни: workout для пожилых!», который стал победителем всероссийского конкурса социальных проектов «Активное поколение» в 2018 году.

Всех участников ждала разминка-зарядка со школьниками, занятия на уличных тренажерах со студентами Тверского государственного медицинского университета и урок скандинавской ходьбы. Также пожилые люди смогли пообщаться друг с другом за чашкой чая и поделиться своим спортивным опытом. Рассказала о своих путешествиях и 77-летняя велосипедистка из Твери Юлия Михайлюк, которая занесена в книгу рекордов России, как самая возрастная путешественница, преодолевшая путь длиною в 2 тыс. километров из Твери до Сахалина и обратно.

В течение полугода участников проекта «Радость жизни: workout для пожилых!» ждет цикл занятий физкультурой на открытой спортивной площадке, консультации специалистов по вопросам здорового образа жизни и сдача нормативов ГТО.

При грантовой поддержке Правительства Тверской области в Верхневолжье также реализуется социально-значимый проект «Активный возраст», в рамках которого проводятся встречи ветеранов с молодежью, мастер-классы по ведению личных подворий, экскурсии для пожилых людей по знаковым местам региона, практикумы по обучению методам сохранения здоровья, выхода из сложных ситуаций.

В работе по поддержке людей пенсионного возраста активно задействованы некоммерческие организации. Пять НКО Верхневолжья стали победителями конкурса «Активное поколение». Проекты направлены на обеспечение досуга и проведение творческих занятий с людьми старшего возраста, обучение и консультирование пенсионеров, социальную поддержку, популяризацию активного образа жизни среди пожилых.

Внимание уделяется трудоустройству пенсионеров. Областной службой занятости проводятся специализированные ярмарки вакансий, ведется информационная работа среди граждан старшего поколения и работодателей.

В 2017 году было трудоустроено более 2,5 тысячи пенсионеров, обратившихся в региональную службу занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области