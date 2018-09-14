Более 1,9 млрд рублей планируется направить на реализацию госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» в 2019 году

Задачи и перспективы агропромышленного комплекса региона обсуждались при рассмотрении госпрограммы «Сельское хозяйство Тверской области» на 2017-2022 годы в ходе совещания о региональном бюджете на 2019-й и плановый период до 2021 года, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Предполагаемые объемы финансирования государственной программы «Сельское хозяйство Тверской области» в 2019 году – более 1,9 млрд рублей.

«В регионе нужно наращивать поддержку села, развивать инфраструктуру сельских территорий. Это необходимо, чтобы из села не уезжала молодёжь, чтобы люди оставались жить и работать в родном крае», – считает Игорь Руденя.

Одна из ключевых задач отрасли – ввод в оборот земель сельхозназначения. Как подчеркнул Губернатор, нужно стремиться к использованию 75% сельхозугодий к 2024 году. В этом году общая посевная площадь в Тверской области составила свыше 521 тыс. га. Более чем на 6% были увеличены посевные площади льна-долгунца.

При обсуждении стратегии развития отрасли глава региона обратил внимание, что необходимо сформулировать задачи, связанные с конкретными показателями: объемами вложенных инвестиций, реализованного зерна, выручки в животноводстве и других подотраслях, количеством предприятий среднего и малого бизнеса.

По итогам 2017 года Тверская область заняла 3 место в Центральном федеральном округе по темпам роста производства продукции животноводства. Общий объём продукции АПК Верхневолжья в денежном выражении составил 37,5 млрд рублей, в том числе 28,5 млрд рублей в животноводстве. За первое полугодие 2018 года в регионе произведено 112,5 тыс. тонн молока, 104,2 тыс. тонн скота и птицы в живом весе. Планируется, что дальнейшей позитивной динамике в животноводстве будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов в сфере АПК Тверской области. В настоящее время реализуется и планируется к реализации 30 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций около 35 млрд рублей.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства Тверской области, объёмы производства продукции АПК в этом году составят в денежном выражении 39,9 млрд рублей – на 2,4 млрд рублей больше, чем в 2017-м.

Пресс-служба Правительства Тверской области

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