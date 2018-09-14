Светлана Титова: Президент дал ответы на все вопросы

- Тема пенсий касается так или иначе всех граждан. Повышать пенсионный возраст необходимо, это объективная реальность, - говорит Светлана Титова, председатель комиссии по развитию жилищно-коммунального хозяйства, благоустройству территорий, муниципальной собственности и земельным отношениям Общественной палаты города Твери.

- Но данная мера, предложенная правительством страны, нуждалась в разъяснениях. Это, во-первых. Во-вторых, при внесении изменений в пенсионное законодательство наиболее незащищенным слоям населения требовалась поддержка государства. И та, и другая задачи на сегодня выполнены.

Президент Владимир Путин потребовал принять множество мер по смягчению законопроекта. Из того, что необходимо выделить в первую очередь, - это, конечно, уменьшение пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет. Второе — поддержка многодетных семей. Многодетные мамы, безусловно, имеют право раньше выходить на пенсию. И в дальнейшем, я думаю, это даст дополнительный демографический эффект, потому что те, кто сейчас сомневается, рожать или нет третьего ребенка, возможно, примут решение в пользу большего числа детей. Также среди предложенных главой государства мер – добавка к пенсии в 25% жителям села, отработавшим в сельском хозяйстве 30 лет. Это очень важно, потому что в сельской местности в отличие от городов намного труднее найти работу. Обучение и переобучение людей предпенсионного возраста — тоже меры необходимые.

Но главное, что наш Президент обратился к народу честно и открыто. Это говорит о том, что он сопереживает, относится к людям с большим уважением. Мы ждали именно того, что скажет Владимир Путин, он наш гарант, наша защита. До недавнего времени разговоры об изменениях в пенсионном законодательстве вызывали массу вопросов. А теперь понятно, почему и для чего это делается. На все вопросы даны ответы.