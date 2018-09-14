СОВЕЩАЛИСЬ ГЛАВЫ ЦЕНТРА ОБЛАСТИ

В пятницу, 14 сентября, на базе санатория «Карачарово» прошло совещание глав, глав администраций муниципальных районов и городских округов центрального региона Тверской области под председательством министра территориальных образований Тверской области Андрея Зайцева и главы Вышневолоцкого района Натальи Рощиной. В совещании также принял участие депутат Законодательного собрания Тверской области Константин Буевич.

В начале совещания с приветственным словом выступила принимающая сторона: глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский. Они отметили, что Конаковский район является активно развивающимся муниципальным образованием, в котором активно развиваются инвестиционные проекты, о которых знают за пределами Тверской области (такие, как «Завидово» и Агрофирма «Дмитрова Гора» - ред.). Сегодня, стремясь находиться в тренде, в районе активно развивается и туристическая отрасль. Последняя позитивная новость – муниципальный гастрономический фестиваль «Верещагин СЫРFEST 2018» стал обладателем первого места Всероссийской национальной премии «Событие России-2018». По этой теме всем присутствовавшим был показан видеоролик.

На совещании докладчиками выступили Евгений Никитин, заместитель министра экономического развития Тверской области, Петр Дубоделов, начальник отдела ГУ архитектуры и градостроительства Тверской области, Наталья Семенова, начальник управления земельных отношений министерства земельных и имущественных отношений Тверской области, Вера Белоконь, начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Тверской области, Надежда Давыдова, начальник отдела налогообложения имущества УФНС по Тверской области.

Среди наиболее важных вопросов обсуждалась эффективность стратегического и территориального планирования, использования земель в муниципальных образованиях региона, о расширении налоговой базы и инвентаризации данных налоговой базы. Особое внимание было уделено таким моментам, как развитие сети сотовой связи и улучшения качества покрытия в удаленных местах области. Были обсуждены 12 национальных проектов и роль муниципалитетов в формировании их наполняемости на региональном и федеральном уровнях. Жаркую дискуссию вызвал вопрос учета и контроля земель, в том числе, сельхозназначения, и корректировки налогооблагаемой базы муниципальных образований с целью увеличения сборов доходов в местные бюджеты.