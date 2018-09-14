НЕОБЫЧНОЕ БРАКОСОЧЕТАНИЕ

прошло в понедельник во Дворце бракосочетания «Ольгино». Счастливыми молодоженами стали Анатолий Лясников и Татьяна Жукова. Поздравить их с самым важным в их жизни днем приехали начальник отдела записи актов гражданского состояния Тверской области Марина Михайлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.



Сделали они это в большой и дружной компании, которая присоединилась к родственникам и друзьям вступавших в брак. А компания эта - более сорока заведующих городскими и районными загсами всей Тверской области! Согласитеcь, далеко не каждый жених и невеста могут таким похвастаться! Будет что вспомнить за долгие годы совместной жизни.

Так в чем же дело, спросите вы? А в том, что Конаковский район был опять выбран для представительного и важного мероприятия. Сегодня у нас проходило расширенное выездное заседание коллегии Отдела записи актов гражданского состоянии Тверской области «Об основных итогах деятельности за 1 полугодие 2018 года и задачах органов загс Тверской области при переходе на работу в ФГС «Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния». Конаковский район и г. Конаково представляла заведующая загс администрации Конаковского района Тамара Кравцова.

Как ни крути, а наш район в очередной раз проявил свою уникальность. Руководящие сотрудники отделов загс с восхищением смотрели на царские интерьеры ольгинского дворца. Такого зала бракосочетания, как у нас, нет ни в одном районе области. Даже в Твери нет! По роскоши он вполне может соперничать с Путевым дворцом, но туда пока расписываться молодоженов не пускают.

В пожелании молодым Олег Владимирович Лобановский сказал: «Пусть ваша семейная лодка не разобьется о быт, а превратится в большой корабль с парусами, на котором хватит места вашим детям и вашим родителям!». Он поблагодарил молодых за возможность поздравить их с праздником и вручил цветы и ценный подарок. А от областной системы загсов символический сувенир - подкову счастья - вручила Марина Михайловна Михайлова. И по сложившейся традиции молодые позвонили в корабельный колокольчик, который висит в зале бракосочетания «Ольгино», дав отсчет своей совместной жизни.

Традиции выездной регистрации брака сотрудниками конаковского загса во Дворец бракосочетания эко-поселка Ольгино уже более трех лет. За это время десятки пар выразили желание сделать свой праздник начала совместной жизни в столь необычной обстановке, и это стало возможным благодаря договоренности администрации Конаковского района с владельцем и строителем Ольгино Юрием Ефимовичем Шеляпиным. Это удачный пример партнерства между органами власти и частным бизнесом.

А затем в конференц-зале санатория «Карачарово» началось и само заседание коллегии. Помимо Олега Лобановского, в ней приняла участие и глава Конаковского района Людмила Козлова, которая поприветствовала всех участников. Всем им была показаны презентация о Конаковском районе и видеоролик о значимом событии в области гастрономического туризма – «Верещагин СЫРFESTе». По окончании работы коллегии гостям района были предложены экскурсия по Карачарову и обед.

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.