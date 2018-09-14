АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИИ – 30!

Уважаемое руководство и сотрудники

«Агропромкомплектации»!

Позвольте от всей души поздравить вас с 30-летием со дня образования агрохолдинга.

Вы являетесь крупнейшим сельхозпроизводителем и переработчиком не только в Конаковском районе, но во всей России. Использование современных технологий, постоянная модернизация, повышение эффективности и производительности труда уже давно вывели вашу компанию в число лидеров отрасли.

Мы искренне гордимся тем, что именно в нашем районе активно развивается ваше предприятие. Вы представляете отрасль, которая является одной из важнейших в экономическом развитии нашего региона и всей страны.

Этот юбилей – очередная годовщина вашей совместной работы, самоотверженного труда и высоких производственных показателей, яркий пример перспективного и современного промышленного узла в сельской местности.

Мы гордимся вами. Искренне желаем процветания и успеха вашему предприятию, твёрдых позиций и успешного развития!

С уважением, депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава

администрации Конаковского района О.В.Лобановский.

Сегодня крупнейший сельхозпроизводитель и переработчик не только Конаковского района, но и Тверской области и России в целом отмечает свой юбилей. Именно в этот день еще в СССР было зарегистрировано новое предприятие. В истории группы компаний «АгроПромкомплектация» есть такие строки: «21 сентября 1988 года решением Исполнительного комитета Щучинского районного Совета народных депутатов с целью обеспечения агропромышленного комбината «Боровое» (Казахстан) образован кооператив «Меркурий», впоследствии преобразованный в предприятие «АгроПромкомплектация».

В 1993 году в г. Конаково строится и вводится в эксплуатацию производственно-складской комплекс с подъездными путями и первым собственным торговым павильоном – прототипом будущей фирменной розницы «Дмитрогорский продукт».

Ну а что было потом – мы все знаем. В 1998 году предприятие выкупает разорившийся совхоз «Дмитрогорский», строит первый мясокомбинат, затем молокозавод, свинокомплекс и молочный комплекс... И пошло-поехало.

За три десятилетия ее учредитель и бессменный руководитель Сергей Новиков превратил «АгроПромкомплектацию» в одно из самых крупных в стране агропромышленных объединений со специализацией в свиноводстве и молочном животноводстве. Компания производит более 600 наименований мясной, колбасной и молочной продукции под брендами «Дмитрогорский продукт», «Ближние Горки», «Искренне ваш», развивает кондитерское и хлебопекарное направление, выпуская продукцию под торговой маркой «Прованс Бейкери». Земельный банк группы компаний и собственное кормопроизводство обеспечивает кормовую базу для животноводства. Количество сотрудников приближается к 8 тыс. человек. Примерно половина их трудится в Конаковском районе.

Коллектив «Зари» от всей души поздравляет Сергея Анатольевича Новикова и его «АгроПромкомплектацию» с производственным юбилеем и желает дальнейшего процветания на благо России!