МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

1 миллион 200 тысяч рублей из бюджета -

на развитие малого бизнеса!



18 сентября в администрации Конаковского района прошла встреча членов конкурсной комиссии и соискателей на получение грантовой поддержки из бюджета района на организацию или развитие своего дела, где участники обсудили итоги конкурса.

В Конаковском районе, начиная с 2016 года, реализуется программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе». Ее приоритетом является стимулирование деловой активности населения, а также воспитание предпринимательского духа. Это в свою очередь дает возможность гражданам развивать собственные идеи и воплощать их в жизнь, что позволяет создать новые рабочие места и увеличить налоговые поступления в бюджет района.

В 2016 и 2017 годах в рамках Программы в бюджете района были предусмотрены средства на предоставление субсидий малому бизнесу на возмещение части затрат, связанных с созданием рабочих мест, и по приобретению патентов. За это время из бюджета района предпринимателям были предоставлены субсидии на сумму более 430 тысяч рублей в общем объеме.

В 2018 году Программа несколько изменилась: в ней появился новый вид финансовой поддержки - предоставление грантов на открытие собственного бизнеса.

Как ранее отметил глава администрации Конаковского района Олег Лобановский:

- Данный вид поддержки возник не случайно. При администрации района действует Совет по вопросам малого и среднего предпринимательства, где обсуждаются актуальные для бизнес-сообщества вопросы. И именно предприниматели говорили о том, что такой способ стимулирования деловой активности будет одним из действенных.

Тогда этот вопрос администрацией был вынесен на сессию Собрания депутатов. Депутаты поддержали это решение. Тогда и возникла грантовая поддержка.

Отметим, Конаковский район один из трех муниципальных образований в Тверской области, кто оказывает реальную финансовую поддержку предпринимателям.

Прием документов на конкурсный отбор начался с 2 июля и продолжался до 31 августа. Параллельно проходил прием документов по трем видам финансовой поддержки: грантовая, субсидии на возмещение части затрат, связанных с созданием рабочих мест, и по приобретению патентов.

На заседании конкурсной комиссии, которое состоялось 13 сентября, были рассмотрены представленные бизнес-планы и определены победители. Больше всего заявок было подано на получение грантовой поддержки - 5. Соискателями выступили: ООО «ЭкоПласт» - производство кровельного листового материала из стеклопластика, ООО «СВАИПРОМ» - производство и установка винтовых свай, ИП Худяков В.Н. - организация пункта проката велосипедов в г. Конаково, физ.лица Редькин В.В. - выращивание овец и гусей для продажи мяса, Ковалев С.О. - открытие батутного центра в г. Конаково.

Конкурсной комиссией каждый бизнес-план рассматривался досконально и, можно сказать, очень скрупулезно.

Оценивались:

- конкурентоспособность бизнес-плана;

- готовность бизнес-плана к реализации;

- размер будущих поступлений налогов в бюджеты всех уровней;

- уровень заработной платы;

- создание дополнительных рабочих мест.

По итогам конкурсного отбора победителями стали ООО «СВАИПРОМ» и ИП Худяков В.Н. Оба победителя стали обладателями гранта на 500 тысяч рублей на организацию и развитие собственного бизнеса. Реализация этих бизнес-планов позволит создать 12 новых рабочих мест.

Помимо заявок от соискателей на грантовую поддержку, была подана одна заявка на получение субсидии для возмещения части затрат, связанных с созданием новых рабочих мест для трудоустройства граждан. Заявка поступила от производственно-туристического комплекса «Конаковский фаянс», который был открыт в июле 2018 года.

Она также была рассмотрена. Решением комиссии было принято решение предоставить субсидию в размере 200000 рублей.

Несмотря на то, что положение о конкурсе не предусматривает публичного подведения итогов, по решению Олега Лобановского встреча с участниками конкурса была проведена. 18 сентября члены комиссии и соискатели совместно обсудили итоги конкурса. До сведения участников довели результаты, рассказали все недочеты по бизнес-планам, указали на сильные и слабые стороны, дали рекомендации, каждый получил ответы на интересующие вопросы.

В завершение заседания первый заместитель главы администрации Конаковского района Наталья Василенко отметила, что по программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Конаковском районе» на 2018 год остаются не освоенными средства в размере 500 тысяч рублей. Также она добавила:

- Если Собрание депутатов Конаковского района примет решение о проведении дополнительного конкурса, то участие в нем принять смогут как нынешние участники, которые получили ценные рекомендации, так и те, кто еще не решился участвовать в конкурсе.



К ликвидации ЧС готовы



19 сентября в Конаковском районе прошла внеплановая тренировка «Массовое отключение электроэнергии в Конаковском районе», где все структуры, входящие в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности (КЧС), отрабатывали план взаимодействия.

Ранним утром в администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского прошло внеплановое заседание КЧС, в котором приняли участие представители администраций, ОМВД России по Конаковскому району, ГИБДД, социальной защиты населения, КЦРБ, ГКУ «Тверское лесничество», «МРСК Центра», МЧС и прокуратуры.

Участники заседания принимали решения по смоделированной ситуации, которая могла бы случиться и в реальности:

Ввиду отключения электроэнергии на территории МО «Конаковский район» введен режим «Повышенная готовность». В результате аварии в зону отключения попали 4 подстанции 35/10 кВт, 33 линии электропередачи, 445 домов, 9 СЗО, 17000 человек, из них 727 детей, 33 населенных пункта в 5 сельских поселениях (Ручьевское с/п, Селиховское с/п, Дмитровогорское с/п, Вахонинское с/п, г. Конаково). 3 котельные переведены по резерву, подключены 6 генераторов на СЗО.

Каждая из структур получила соответствующие рекомендации и указания по ликвидации ЧС. Окончание работ было запланировано на 17 часов 19 сентября с.г. Если бы такое массовое отключение произошло, то к ликвидации последствий привлекли 117 человек и 34 единицы техники. Но это была лишь тренировка.

Напомним, с 20 числа на территории Тверской области начинаются учения энергетиков в электросетевом комплексе филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго». В течение трех месяцев во всех районах области будут проводиться работы, которые повысят устойчивость функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. При проведении работ в некоторых населенных пунктах Конаковского района будут временные и контролируемые отключения электрической энергии.



Четырнадцать из семнадцати

Ежегодно во исполнение федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. сотрудниками жилищно-коммунального отдела администрации Конаковского района ведется работа по обеспечению детей-сирот жильем.

Покупка квартир происходит за счет средств из федерального и регионального бюджетов. На районную администрацию возлагаются следующие обязанности: поиск и приобретение квартир, а также оформление их в собственность и передача сиротам.

О том, на каком этапе ведутся работы по обеспечению детей-сирот жильем и сколько квартир уже передано детям, рассказала заместитель заведующего жилищно-коммунальным отделом администрации Конаковского района Валентина Смитюх:

- Согласно списку, сформированному министерством социальной защиты Тверской области, в Конаковском районе числятся 17 детей-сирот (в прошлом году было 13), которые должны быть обеспечены жилыми помещениями в текущем году.

В настоящее время администрацией Конаковского района приобретено 11 квартир, по девяти из которых уже заключены договоры найма с сиротами, еще по двум квартирам проходит согласование. Еще по трем квартирам проводится работа по снятию обременения. Еще по трем проходит акуцион.

Валентина Смитюх также отметила, что именно на этапе аукциона возникают сложности. Дело в том, что собственники квартир не могут выйти на аукцион ввиду отсутствия электронной цифровой подписи. В связи с этим объявляется следующая процедура - запрос предложения. Все это затягивает время оформления квартир.

В этом году необычным является то, что по решению сирот две квартиры приобретаются в Торжокском районе.

Добавим, что уже на протяжении нескольких лет Конаковский район является одним из немногих муниципальных образований Тверской области, где план по обеспечению сирот квартирами выполняется без срывов и в полном объеме.



ДК «Современник» приглашает

на виртуальные концерты

Тверская академическая филармония - одна из ведущих концертных организаций нашей области, в своей деятельности она не стоит на месте и всеми силами устремлена в будущее – к новым достижениям, новым исполнителям, слушателям и концертным площадкам. Став участником федерального проекта «Всероссийский виртуальный концертный зал», наша филармония значительно увеличила число слушателей, подарив им возможность приобщения к прекрасному.

На сегодняшний день Тверская филармония входит в пятерку лучших виртуальных концертных залов нашей страны, которые можно посетить, не тратя времени и денег. Представители филармонии уверяют, что звуковоспроизводящее оборудование в их виртуальных залах «не имеет аналогов в Тверской области, благодаря чему Большой зал филармонии встал в один ряд с лучшими концертными площадками России». Помимо филармонического сайта, трансляции концертов проводятся на базе музеев, библиотек, Домов культуры и школ по всей области. В Конаковском районе виртуальный концертный зал организован во Дворце культуры «Современник».

Коротко говоря, суть проекта в том, что наиболее интересные концерты снимаются сразу на несколько видеокамер и транслируются в прямом эфире через Интернет на сайте http://tver-philharmonic.ru, некоторые концерты можно послушать потом и в записи. Это позволяет всем, у кого есть доступ к выделенной линии Интернет, наслаждаться концертами, в том числе и самыми звездными, билеты на которые раскупают за несколько месяцев. Но согласитесь, слушать классику дома с ноутбука – совсем не то, что в большом зале среди таких же, как вы, ценителей!

В гостиной ДК «Современник», благодаря проекту, можно стать зрителем лучших концертов в режиме реального времени, причем совершенно бесплатно. В конце октября, к примеру, в Тверь приезжает звезда мировой величины джазовый певец Майлз Гриффит (США), вместе с квартетом Алексея Подымкина (Россия) он дает грандиозный концерт в зале нашей филармонии. Естественно, в зале будет аншлаг, недешевые (мягко говоря) билеты разлетаются по областному центру как горячие пирожки, в то время как конаковцы могут не переживать и не тратиться: любители и знатоки хорошего джаза имеют возможность увидеть и услышать Гриффита в онлайн-трансляции. И это далеко не единственная звезда, восходящая на небосклоне 5-го виртуального концертного сезона Тверской филармонии.

Программа «Доступной филармонии», как всегда, разнообразна и предоставляет огромный выбор на любой музыкальный вкус. В ближайшее время её основу составят трансляции лучших концертов 49-го фестиваля «Музыкальная осень в Твери», виртуальные встречи с лауреатами международных конкурсов, с народными артистами России и так далее.

Афиши виртуального концертного зала за неделю до трансляции будут размещаться в СМИ, на информационных стендах и в группах ДК «Современник» в соцсетях:

ВКонтакте: https://vk.com/club62597462

«Одноклассники»: https://ok.ru/group/54969328205836

Ближайшие мероприятия: 28.09 - виртуальный концертный зал. Вечер камерной музыки в 18:30. 1.10 - виртуальный концертный зал. Л. Бетховен. «Симфония № 9». В 18:30.

Подготовила Татьяна ДУРАСОВА.