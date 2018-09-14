К столетнему юбилею ВЛКСМ

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

НАВСТРЕЧУ ИСТОРИЧЕСКОЙ ДАТЕ

Все мы знаем, что в этом году в Российской Федерации будет широко отмечаться столетие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. День рождения комсомольской организации – 29 октября. «Рожденная в боях» гражданской войны, сразу вскоре после октябрьской революции, эта организация сплотила самых активных, готовых на самопожертовование ради всеобщего счастья людей. Это были настоящие романтики, и романтизм комсомолии дожил до самого конца советского строя. Конечно, как и все в той жизни, комсомол был структурой, жившей в рамках марксистско-ленинской идеологии. Ведь недаром ВЛКСМ называли младшим братом КПСС. Так оно и было. И все достойные партийные кадры вышли из комсомола.

Сегодня идеологическая составляющая праздника практически отсутствует, наверное, это правильно. Комсомол выдержал испытание временем, и к своему столетию пришел как праздник ушедшей молодости, неиссякаемой энергии, романтических будней строительства коммунизма, который так и не построили. И вся эта наша не столь уж и отдаленная по времени жизнь - история. Ведь все мы, кому сейчас 45 и больше, застали это время, мы были комсомольцами, и нас еще пока много.

«Заря» уже сообщала, что в Тверской области создан оргкомитет по празднованию этой исторической даты, который называется «Комсомол-100». Соответственно, в каждом муниципальном образовании созданы рабочие группы по этой же теме. Не стал исключением и Конаковский район. Но еще раньше районный совет ветеранов выступил с инициативой хорошо подготовиться к этому юбилею. Рабочую группу возглавила Аггюль Бородина, заместитель главы администрации района по социальной политике. Ее работа находится под постоянным конт-ролем глав нашего муниципалитета – Людмилы Козловой и Олега Лобановского. Уже состоялось несколько заседаний, выработан единый план мероприятий, приуроченных к юбилею, которые будут проходить весь октябрь. Среди активных членов рабочей группы – председатель ветеранской организации района Галина Аксенова, привлечены ветераны - экс-глава района в 90-е годы Вилли Тидо, экс-директор Конаковской ГРЭС Иван Сычев и многие другие. Более того - в каждом поселении района есть свой план мероприятий, и там тоже созданы инициативные группы. В общем, праздник обещает быть мощным.

«Заря» раскроет немного секретов. В числе предстоящих мероприятий - встречи в гостиной «Современника», которых будет три, и каждая посвящена отдельной теме (освоение целины, строительство ГРЭС и так далее). Там же 26 октября запланирован большой праздничный вечер с театрализованной программой и выставками. Ветераны комсомолии поделятся воспоминаниями с подрастающим поколением. На 29 октября, запланирована интереснейшая акция. В свое время мы писали о капсуле памяти, которая была заложена в одну из стен Конаковской ГРЭС в день пятидесятилетия ВЛКСМ. Спустя полвека планируется достать ее оттуда и зачитать послание потомкам из далеких 60-х.

Кроме того, к 26 октября, к праздничному вечеру в ДК «Современник» мы обязательно подготовим стенд проекта «Конаково. Век двадцатый» и начиная с сегодняшнего номера будем публиковать воспоминания активистов комсомола. Также выйдет спецвыпуск «Зари», посвященный юбилею.

ВСЕМ МИРОМ – НА ПАМЯТНИК



Бывшие комсомольцы Твери не первый год хотят установить в городе памятник комсомолу. Юбилейная дата – это прекрасный повод, и мы выерим, что памятнику - быть. Вот что писала весной этого года «Комсомольская правда»:

- Эскиз уже готов, - поделился с «КП» сопредседатель регионального оргкомитета «Комсомол-100» Владимир Воробьев. - Правда, место, где будет установлен монумент, еще не определено. Рассматриваем три: Комсомольский проспект, парк Победы, Комсомольская площадь. Третий вариант был бы самым подходящим.

Что до самого памятника, то эскиз создал народный художник РФ, автор многих монументов в городе. Он в разговоре с «КП» просит не называть его фамилию, видимо, не принято у людей искусства рассказывать о проектах, если еще все «не срослось». Так вот, по мысли автора произведения, в его скульптурной композиции нет места идеологии, главная мысль - что объединяло молодежь тогда и что сейчас. Тогда - это любовь к Родине, желание созидать. Сейчас - спорный вопрос. На памятник нужно собрать 3,5 миллиона рублей.

Это было в апреле. Сейчас – сентябрь. Нам удалось узнать, что деньги уже собираются, и каждый, кому дорога недавняя история, кто остался верен идеалам прошлого и молод душой, может поучаствовать в этом благом деле. Да и людям молодого поколения тоже было бы во всем этом интересно поучаствовать.

Средства можно перечислить на счет общественной организации «Тверской региональный Союз ветеранов Военно-морского флота «Ветераны ВМФ». Сокращенное название «Союз ветеранов ВМФ».

ИНН 6950025156/КПП 695001001/ ОГРН 1076900002552. Расчетный счет №40703810305000000559, открыт 05.10.2007 г. в Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» юр.адрес 115114 г.Москва, ул.Кожевническая д.14 стр. 2, ИНН 7706092528/ КПП 770543003, БИК 044525297 к/с 30101810945250000297 в ГУ Банка России по ЦФО, ОКВЭД 65.12, ОКПО 04504157, ОГРН 1027739019208

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Кстати, создан оргкомитет юбилея. Его сайт: http://комсомол100тверь.рф/ На нем есть возможность размещать воспоминания активистов ВЛКСМ. И «Заря» обязательно все публикации, все ваши воспоминания перешлет на этот сайт, чтобы сохранить их не только на страницах старейшей газеты района, но и в виртуальном пространстве.

А сегодня мы представляем вам мемуары Валерия Федоровича Дмитриева (с продолжением в следующем номере газеты).

ВЛКСМ. СВЕЖЕЕ ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

В 1977-1982 годах В.Ф. Дмитриев работал вторым, а затем и первым секретарем Конаковского горкома ВЛКСМ. В 1982-1984 годах - слушатель МВПШ, в 1984-1986 годах - заведующий отделом пропаганды и агитации Конаковского горкома КПСС, в 1986-1991 годах - инструктор Калининского обкома КПСС, в 1992-1998 годах - предприниматель, с 1998 года и по настоящее время - консультант, ведущий эксперт в аппарате Законодательного собрания Тверской области.

В большой и доброй стране с энергичным именем СССР жизнь каждого человека на всех её этапах имела ясную перспективу, в том числе и в общественно-политической сфере. Формирование коллективного сознания молодых людей начиналось с детских лет – со вступления в октябрята, пионеры, пока они, наконец, не созревали для вступления в ряды ВЛКСМ и далее – в КПСС.

В свою очередь, активное участие в общественных делах открывало для молодёжи возможности уверенного движения вперёд и вверх по жизни. В современной России это назвали бы социальным лифтом, то есть равным стартом и продвижением каждого человека на основе его способностей и таланта. К сожалению, сейчас такой лифт не работает ни в бизнесе, ни на государственной (муниципальной) службе: он прочно застрял на нижних этажах, преодолеть которые под силу разве что владельцам собственных лифтов. А тогда он действовал в полную силу и вывозил молодёжь на самые верхние этажи государственно-политического здания. И назывался этот лифт ВЛКСМ. Именно комсомол определил судьбу многих молодых людей, дал им путёвку в большую жизнь.

Так произошло и со мной. Звеньевой октябрятской звёздочки Новозавидовской начальной школы, председатель совета пионерского отряда Новозавидовской восьмилетней школы, член совета пионерской дружины Конаковской средней школы № 5 – всё это ступени общественно-политической лестницы, по которой я последовательно поднимался до первой вершины, имя которой - Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи.

В комсомол я вступил в седьмом классе в апреле 1966 года. Это был осмысленный, осознанный и, пожалуй, первый взрослый поступок, поскольку решение принимал я сам. Причина очевидна: комсомол – передовой отряд советской молодёжи, и я должен быть в нём. Молодым людям моего поколения вообще были присущи такие качества, как активная жизненная позиция, энергия и энтузиазм. И это не просто слова: мы видели в жизни ясные цели, комсомол помогал нам набрать нужный темп на пути их достижения, а самое главное – указывал направление движения. Причём поддержку организации получал любой подросток, независимо от того, комсомолец он или нет. Воспитывая, организуя молодое поколение, союз был защитником жизненных интересов всей молодёжи.

Поступив в 1969 году в Калининский политехнический институт, я продолжал жить в самой гуще общественной жизни: состоял в активе, играл в вокально-инструментальном ансамбле «Светлана» на барабанах. Комсомольская жизнь студентов была очень насыщенной: спортивные соревнования, вечера отдыха трёх институтов в драмтеатре, КВНы, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, фестивали «Студенческая весна», «Заволжье». В летнее время наш ансамбль в составе агитбригад выступал с концертами в Домах культуры и сельских клубах отдалённых районов Калининской области, в войсковых частях и на танцевальных площадках.

И всё же не песнями, не словами, а делами вошел в историю комсомол. Ударный отряд молодежи всегда был энергичной созидательной силой и с любовью строил свою Родину - СССР. Объединившись в единый коллектив стройотрядов, студенты-комсомольцы активно участвовали в строительстве важнейших народно-хозяйственных объектов в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. Сотни таких объектов возведены руками молодых в городах и районах Калининской области. Работали студенты быстро и качественно, соответственно, хорошо зарабатывали. Например, один из моих сокурсников по политеху за три стройотрядовских сезона сумел заработать на новенький «жигуленок».

В составе объединённого строительного отряда политехнического института мне довелось участвовать в строительстве железной дороги Архангельск - Паленьга - Карпогоры – валить лес, укладывать шпалы, рельсы. До сих пор свежа в памяти картина стальной колеи, разрезающей угрюмую тайгу и упирающейся в загадочный изгиб дикой северной реки Пинега…

Комсомол заботился о том, чтобы молодые люди научились честно трудиться, он всегда был там, где трудно, где строилось будущее. И это главное, стержневое из всего большого, что было в комсомоле. Увлекая романтикой дел, он всегда шел впереди – когда поднимал Нечерноземье, когда строил новые города, такие, как Конаково, Удомля, грандиозные объекты энергетики – Конаковскую ГРЭС и Калининскую АЭС, объявленные Всесоюзными ударными комсомольскими стройками. Все построенное комсомольцами верой и правдой служит людям и сейчас.

Комсомол всегда энергично поддерживал молодых специалистов, новаторов производства. Помню, как меня, выпускника вуза, в октябре 1974 года встретили на заводе стальных конструкций, куда я был направлен по распределению. Директор предприятия Борис Борисович Червонный спросил при поступлении:

- Почему вы выбрали наш завод?

- Это предприятие высокой культуры, на котором, как я слышал, ценится инженерный труд, - ответил я.

Директор улыбнулся и сказал:

- По специальности вы инженер-электрик, назначаю вас инженером по автоматизации в отдел главного технолога. Попробуйте свои силы на внедрении в эксплуатацию системы «Сигнал», которая предназначена для оперативного контроля за работой станочного парка. Эта работа поручена нашему предприятию в соответствии с планом ввода АСУП, утверждённым Конаковским горкомом КПСС. Вы член ВЛКСМ?

- Да, конечно…

Признаться, я не ожидал на первых порах такого ответственного задания, но…глаза боятся, а руки делают. Забегая вперёд, скажу, что система, которая учитывала время работы и простоя станков и обеспечивала громкоговорящую связь станочников с оператором, была введена в строй в установленные сроки - IV квартал 1975 года - совместными усилиями заводских специалистов и бригады монтажников Редкинского опытно-конструкторского бюро автоматики, которое разрабатывало проект и поставляло оборудование.

А за год до этого события на отчетно-выборном комсомольском собрании меня избрали в состав заводского комитета комсомола и сразу дали два поручения: возглавить первичную организацию ДОСААФ и наладить рационализаторскую работу. Надо было показать пример, тем более что в первый же мой выход в электроцех мастера-электрики Виктор Остробородов и Юрий Григорьев надо мной подшутили: дали пустое ведро и предложили набрать побольше напряжения. Я отшутился, сказав, что оно меня не покидает никогда. Однако стало ясно, что статус специалиста и комсомольского активиста надо подтверждать реальными делами.

Мое первое рационализаторское предложение - электрическое реле, работающее в процессе сварки в паре с отсекателем газа - давало приличную экономию углекислого газа, поскольку по новой схеме он подавался в зону сварки только при касании изделия электродной проволокой, а не постоянно, как было раньше. Комитет комсомола завода, состоявший наполовину из высококвалифицированных сварщиков, одобрил и помог внедрить «рацуху», за которую я получил членский билет ВОИР и солидное по тем временам денежное вознаграждение в сумме 175 рублей (для сравнения: моя ежемесячная зарплата составляла 110 рублей).