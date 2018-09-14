КАК БЫЛО И КАК СТАЛО

Город сквозь призму десятилетий



Наш проект «Конаково. Век двадцатый» первоначально формировался вокруг старого фотоархива газеты «Заря» и со временем оброс многими источниками, которые к газете уже не имели никакого отношения. Так получилось, что из ниши чисто любительского интернет-проекта он вышел на «большую сцену» газетного проекта, был замечен и отмечен на областном и всероссийском уровне. И теперь – дело чести его продолжать и дальше.

К сожалению, среди тех фотоснимков, которые попадают к нам в руки, в основном – кадры с изображениями людей. Это здорово, когда кто-то узнает себя или своих родных и друзей. Особенно здорово, когда эти снимки из той эпохи человек видит впервые. Но все же очень не хватает видовых кадров, на которых изображены улицы нашего города или населенных пунктов Конаковского района. Ведь время стирает из памяти многие нюансы, и уже не все помнишь: как было, где что стояло. А уж для молодежи посмотреть на привычное место сквозь призму десятилетий, когда оно было совсем другим, и вовсе бесценно.

Сегодня мы разыскали в глубинах интернета подборку фотографа Виталия Туманова, которую мы назвали «Было-стало». Этой подборке уже лет десять, и за это десятилетие виды города тоже значительно изменились. Поэтому когда-нибудь наш проект сделает свою версию «Было-стало». Ну а пока предлагаем посмотреть на эти интересные фотопары. Сравнивать ведь всегда интересно, не так ли?

Максим МАЛАХОВ, администратор проекта.