БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ НА ДОРОГАХ – ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН

Правила дорожного движения должен знать и соблюдать каждый! Этому утверждению следуют и в МБОУ СОШ п. Козлово. Один из шагов во взрослую жизнь сделали все первоклассники нашей школы. Раньше дошколята переходили улицы, держась за руки своих родителей. Теперь перед ними стоит важная задача – стать законопослушными пешеходами, соблюдать правила дорожного движения и меры безопасности. Праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы» был проведён в нашей школе 14 сентября. Мероприятие проходило в актовом зале в игровой форме. Первоклассники посмотрели театрализованную сказку «Фликер в гостях у Колобка». Перед первоклассниками выступили учащиеся 9 класса, которые показали поучительную сказку о фликере. Ученики первого класса узнали, что такое фликер, для чего он нужен. Приглашённым гостем на мероприятии стала старший инспектор ГИББД по Конаковскому району Татьяна Николаевна Кокорева. Она рассказала, как важно знать правила дорожного движения и соблюдать их, а также о необходимости носить на одежде светоотражающие элементы, которые позволяют быть заметными в тёмное время на расстоянии около 200 метров. В завершение праздника герои сказки вручили первоклассникам светоотражающие смайлики, а Татьяна Николаевна подарила плакаты с правилами дорожного движения. Надеемся, что знания, которые первоклассники получили на празднике, станут основой их дальнейшего безопасного передвижения по улицам нашего посёлка.

Е. Кулькова,

МБОУ СОШ п. Козлово, учитель начальных классов.

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Главная цель детского сада и семьи – сохранение жизни и здоровья детей. Ни для кого не секрет, что сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Задача взрослых состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребёнка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. Необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Эти правила следует подробно разъяснить детям, а затем следить за их выполнением. Безопасность детей – важнейшая задача всех сфер общества, и мы как первая ступень воспитания и обучения детей дошкольного возраста несем огромную ответственность. Но безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой ситуации на улице, дома, поэтому главная задача взрослых – стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, могут использоваться лишь частично, и больше внимания надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Ведь всё, чему учат детей, они должны уметь применять в реальной жизни, на практике. Итак, можно сделать выводы, что для проведения занятий по “Основам безопасности жизнедеятельности дошкольников” можно использовать беседы, эксперименты, тренинги, наглядность, сюжеты из жизни, художественные произведения, игры, работы в тетрадях, рисование на различные темы. Если опасность – это угроза, то безопасность – это защищенность. В дошкольных учреждениях мы сами создаем безопасность, чтобы у нас не было неприятностей, и мы сами в полной мере отвечаем за ситуацию, кроме техногенных и природных явлений. В каждом дошкольном учреждении существует система комплексной безопасности (это план или мероприятия, направленные на все виды жизнедеятельности в детском саду), работа c дошкольниками: развитие компетентности, обучение умениям действовать в условиях ЧС; занятия c детьми по основам безопасности жизнедеятельности; проведение специальных занятий и тренировок по освоению навыков действий в ЧС. Работа с родителями: организация общих собраний родителей по вопросам обеспечения безопасности, совершенствования и содержания охраны, антитеррористической защищенности ДОУ, воспитания бдительности, ответственности за личную и коллективную безопасность у детей; организация участия родителей в обеспечении безопасности и оказании помощи ДОУ; повышение заинтересованности родительской общественности в совершенствовании технической оснащенности ДОУ; привлечение родительской общественности к участию в контроле качества оказания образовательных услуг. Но нужно помнить, что главное – это личный пример воспитателей и родителей. Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации, кто же поможет человеку, оказавшемуся в опасности? Прежде всего - он сам! Понять это - значит сделать первый, самый важный шаг в изучении основ безопасности жизнедеятельности. Мы, взрослые, должны быть главными помощниками на этом пути.

И. ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 1 с. Городня.