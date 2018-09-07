22 сентября в Тверской области начнутся масштабные учения энергетиков

22 сентября в Тверской области стартуют масштабные учения энергетиков, в ходе которых планируется расчистить более 6,5 тыс. гектаров просек вдоль воздушных линий электропередачи и обновить 530 км ЛЭП с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. В настоящее время все силы и средства стянуты к местам проведения учений. Энергетики готовятся к началу мероприятия, изучают специфику территорий.

«Мы рассчитываем выйти на совершенно новый технологический уровень энергосистемы тверского региона и надеемся, что учения будут содействовать достижению результата», - отметил Губернатор Игорь Руденя 13 сентября на заседании Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения с руководством штабов ЦФО и субъектов электроэнергетики по вопросам подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2018-2019годов.

В учениях примут участие более 5100 человек – это специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», будет привлечено более 850 единиц техники.

В течение трех месяцев во всех районах Тверской области будут проводиться работы, направленные на повышение устойчивости функционирования энергосистемы к воздействию погодных явлений. Помимо расчистки просек будет проведена реконструкция 530 км воздушных линий с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный. Это позволит снизить аварийность, минимизировать риски возникновения перебоев в электроснабжении из-за неблагоприятных погодных условий.

Тверская область является вторым регионом после Дагестана, где проводятся подобные учения.

В рамках подготовки к учениям и в период проведения работ для безопасности необходим вывод воздушных линий электропередачи в ремонт. В связи с этим в ряде населенных пунктов запланированы временные контролируемые отключения электроэнергии. График отключений согласован с администрациями муниципальных образований, ознакомиться с ним можно в ЕДДС каждого района. Также действует бесплатная «Прямая линия» ПАО «МРСК Центра» 8-800-50-50-115.

Справочно: Расчистка просек вдоль линий электропередачи в Тверской области активизирована по поручению Губернатора Игоря Рудени в январе 2018 года. Работы велись в Андреапольском, Бельском, Западнодвинском, Нелидовском, Калининском, Торопецком Пеновском, Фировском, Осташковском, Вышневолоцком районах. Необходимость проведения неотложных работ на проблемных участках ЛЭП возникла в связи с падением деревьев на линии электропередачи вследствие неблагоприятных погодных условий. К вырубке деревьев были привлечены лесничества, арендаторы лесов, силы МРСК, МЧС России.

Пресс-служба Правительства Тверской области