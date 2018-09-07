Ветераны Тверской области подвели итоги реализации проекта «Активный возраст»

20 сентября в Твери представители ветеранских организаций областной столицы и районов области подвели итоги социально-значимого проекта «Активный возраст». Проект реализован при грантовой поддержке Правительства Тверской области.

«Важно, чтобы сегодня представители старшего поколения не только чувствовали необходимую поддержку и заботу, но и имели возможность реализовать свой потенциал», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Грант в объеме 1,2 млн рублей предоставлен на проведение мероприятий, связанных с повышением активности пожилых людей, вовлечением представителей старшего поколения в патриотическую работу с молодежью.

Реализован ряд проектов. Одни из них – «Память поколений», в ходе которого организованы встречи ветеранов с молодежью в муниципальных образованиях Тверской области. В рамках «Ветеранского подворья» проведены мастер-классы по ведению личных подворий, ярмарки-выставки в 10 муниципальных образованиях. В планах на следующий год – провести региональный конкурс среди пенсионеров, которые увлекаются садоводством и огородничеством.

Для ветеранов организована серия экскурсий: посещение мемориальных объектов (проект «Этих дней не смолкнет слава»), туристических познавательных поездок по Тверской области (проект «Узнай свой край»). Также состоялись практикумы «Помоги себе сам» по обучению методам сохранения здоровья, выхода из сложных ситуаций.

Планируется, что региональная программа «Активный возраст» будет продолжена до 2021 года.

В Тверской области ведется работа по поддержке людей пенсионного возраста, в которой активно задействованы некоммерческие организации. Задачу по широкому включению некоммерческого сектора в систему социальных услуг поставил Президент РФ Владимир Путин.

Пять НКО Верхневолжья стали победителями конкурса «Активное поколение». Проекты направлены на обеспечение досуга и проведение творческих занятий с людьми старшего возраста, обучение и консультирование пенсионеров, социальную поддержку, популяризацию активного образа жизни среди пожилых.

Еще шести областным НКО в 2018 году предусмотрена финансовая поддержка в объеме 8 млн рублей на реализацию социально значимых инициатив по итогам первого конкурса Президентских грантов. В том числе это Тверское библиотечное сообщество, которое разработало проект, нацеленный на повышение доступности историко-культурного туризма для пожилых людей.

Внимание уделяется трудоустройству пенсионеров. Областной службой занятости проводятся специализированные ярмарки вакансий, ведется информационная работа среди граждан старшего поколения и работодателей.

В 2017 году было трудоустроено более 2,5 тысячи пенсионеров, обратившихся в региональную службу занятости.

Пресс-служба Правительства Тверской области