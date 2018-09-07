От волонтеров Верхневолжья поступило 120 заявок на региональный этап конкурса «Доброволец России»

В Тверской области идет рассмотрение проектов и определение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России». Всего от волонтеров Верхневолжья было подано 120 заявок.

2018 год Указом Президента РФ Владимира Путина объявлен в России Годом добровольца и волонтёра.

«Тверская область является одним из лидеров добровольческого движения России. Активная позиция граждан и, в первую очередь, молодёжи даёт уверенность в перспективах нашего региона и всей страны», – считает Губернатор Игорь Руденя.

По итогам конкурса будут выявлены и поддержаны лучшие проекты. Номинации – всего их 12 – связаны с социальным, медицинским, культурным, корпоративным волонтёрством, помощью детям, волонтёрством в ЧС, благоустройством территорий, гражданско-патриотическим воспитанием.

Среди представленных от волонтеров Тверской области проектов есть широко известные – «Подари дрова», фестиваль работающей молодежи «В спорте». Среди новых – проект «Бумажный самолетик», который призван укрепить связи между добровольцами по всему миру. Еще одна инициатива, представленная на региональный этап конкурса – «Грани», в рамках которой предусмотрено проведение квеста-перфоманса для слабовидящих людей. Проект «Век живи – век учись» посвящен единению молодого и старшего поколений. Многие проекты связаны с патриотической тематикой. Это «Урок мужества», «1000 имен», «Сохраняя память» и другие.

По итогам региональных этапов, которые завершатся 1 октября, будет отобран лонг-лист лучших волонтёрских проектов страны. Далее состоится народное и экспертное голосование, в результате которых представят шорт-лист проектов из трех финалистов в каждой номинации. Авторы проектов, вошедших в шорт-лист, пройдут обучение по управлению общественными инициативами.

5 декабря 2018 года состоится очный финальный этап конкурса и награждение победителей премии «Доброволец России-2018» в рамках Всероссийского форума добровольцев.

Итоговым мероприятием тематического года станет Международный форум добровольцев, который пройдет в Москве 2-5 декабря и будет приурочен к национальному и международному дням волонтера. Подать заявку на участие можно на адрес

Всероссийский конкурс «Доброволец России», который проводится восьмой год подряд, направлен на поддержку и развитие лидеров добровольческого движения и их проектов. За это время на конкурс было подано более 10000 заявок.

Пресс-служба Правительства Тверской области