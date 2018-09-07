В Правительстве Тверской области обсудили финансирование отраслей здравоохранения и социальной защиты населения в 2019 году

В 2019 году предусмотрены средства на повышение заработной платы врачам скорой медицинской помощи в рамках государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2019-2024 годы. Госпрограмма и стратегия развития здравоохранения обсуждались на совещании под руководством Губернатора Игоря Рудени об областном бюджете на 2019-й и плановый период 2020-2021годов.

Проработать вопрос повышения заработной платы врачам скорой медицинской помощи поручил Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 10 июля, посвященном реализации мер по повышению доступности и качества первичной медицинской помощи жителям региона.

По информации Министерства здравоохранения области, на эти цели в следующем году предусмотрено 153,8 млн рублей.

В числе других направлений расходов в 2019 году – приобретение лекарственных препаратов, укрепление материально-технической базы учреждений, проведение капремонта в детских организациях здравоохранения, закупка оборудования, выплаты медработникам и студентам. В рамках адресной инвестиционной программы заложены средства на строительство Детской областной клинической больницы в Твери.

Общее финансирование госпрограммы «Здравоохранение Тверской области» в 2019 году запланировано в объеме более 11 млрд рублей.

Свыше 6,9 млрд рублей предполагается направить на реализацию в 2019-м мероприятий государственной программы «Социальная поддержка и защита населения Тверской области» на 2017-2022 годы.

Как подчеркнул Игорь Руденя, ключевым направлением работы областного Правительства являются меры по улучшению демографической ситуации в регионе. Одним из целевых показателей госпрограммы по социальной поддержке и защите населения, в рамках которой предоставляются выплаты семьям региона, является увеличение коэффициента рождаемости.

Также при обсуждении стратегии развития отрасли поднимались вопросы, связанные с повышением качества и уровня обслуживания в организациях соцзащиты, эффективностью расходования бюджетных средств.

Пресс-служба Правительства Тверской области