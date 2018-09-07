Губернатор Игорь Руденя обсудил с главой Западнодвинского района Виталием Ловкачевым вопросы развития муниципалитета

Губернатор Игорь Руденя провел встречу с главой Западнодвинского района Виталием Ловкачевым. Основной темой разговора Игорь Руденя обозначил готовность территории к прохождению отопительного сезона.

Как доложил руководитель муниципалитета, готовность теплосетей и водно-канализационного хозяйства к осеннее - зимнему периоду составляет 100%, котельных - 95%. В настоящее время завершается монтаж нового оборудования в ряде котельных Западной Двины и поселка Старая Торопа. В плановом режиме идет формирование запасов топлива. На все объекты жилого фонда оформлены паспорта готовности.

Также Игорь Руденя и Виталий Ловкачев обсудили реализацию в Западнодвинском районе инвестиционного проекта по строительству завода по производству биопрепаратов и биополимеров для очистных сооружений. Это позволит создать более 100 новых рабочих мест. По словам Виталия Ловкачева, предприятие будет зарегистрировано в Западной Двине, все налоговые отчисления будут поступать в местный бюджет. Уже разработана дорожная карта реализации проекта, выбрана площадка для строительства завода.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы транспортного обслуживания, ремонта дорог и дворовых территорий, комплексной безопасности дошкольных учреждений, улучшения качества здравоохранения в муниципальном образовании.

Пресс-служба Правительства Тверской области