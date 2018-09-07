Александр Севастьянов: трудовые права должны быть равными для всех

- Изменения пенсионного законодательства – вопрос, лежащий не только в юридической плоскости, – считает Александр Севастьянов, президент Адвокатской палаты Тверской области. - Перед этой проблемой нас поставила демография. И очень важно облечь пути ее решения в четкую юридическую форму, с учетом интересов всех слоев населения.

В этой связи хотелось бы отметить очень значимый момент. Как подчеркнул Президент Владимир Путин, принципиально, чтобы права опытных работников были защищены, вплоть до уголовной ответственности для работодателей за незаконные увольнения. Эта проблема существовала и раньше: не случайно люди говорят, что после 40 найти работу уже сложно. И пожилые сотрудники - не единственная группа, которая сталкивается с дискриминацией на рынке труда. Трудоустройство порой становится непростой задачей для молодых замужних женщин, которые могут в ближайшие годы уйти в декрет, для мам с детьми-дошкольниками и даже для вчерашних студентов, еще не успевших приобрести опыт работы.



Но когда в правовой сфере происходят какие-то изменения, они распространяются подобно волне и охватывают все новые социальные группы. В конце концов, право на труд не зависит от прожитых лет или пола. И борьба с дискриминацией работников по возрасту — это только начало. Логично, если следующим шагом станет дополнительная защита трудовых прав и для других категорий граждан.

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