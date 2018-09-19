Банк России информирует: Жители Тверской области стали чаще пользоваться платежными картами в магазинах и кафе

В Тверской области за I полугодие 2018 года держателями платёжных карт совершено более 62 млн операций, что на 21% превысило показатель за аналогичный период 2017 года.

Только в предприятиях торговли и услуг Тверской области с помощью платёжных карт совершено более 49 млн операций на сумму 41,6 млрд рублей. Средняя сумма сделки составила 850 рублей.

Как отмечают в Отделении Тверь ГУ Банка России по ЦФО, количество и объём операций оплаты товаров и услуг, совершенных в регионе с использованием платёжных карт, увеличился на 30% и 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соответственно. Почти третья часть оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг в регионе оплачена посредством платёжных карт.

В Тверской области сохранилась динамика развития инфраструктуры по приёму платёжных карт в организациях торговли и услуг. На 01.07.2018 количество электронных терминалов, установленных для оплаты товаров и услуг, увеличилось по сравнению с началом года на 12% и составило 17,3 тыс. единиц.

Отделение по Тверской области

Главного управления

Центрального банка Российской Федерации

по Центральному федеральному округу