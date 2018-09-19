В Твери открылась мемориальная доска в честь Льва Тимофеева – основателя экскурсионного дела в регионе

19 сентября 2018 года в Твери состоялось открытие мемориальной доски в честь основателя экскурсионного дела в регионе Льва Тимофеева. Мемориальная доска размещена на фасаде дома №17 по улице Трехсвятская. Ранее в этом здании располагалось тверское бюро путешествий и экскурсий, где на протяжении многих лет работал Лев Николаевич Тимофеев.

Инициатива установить памятную доску принадлежит сыну экскурсовода Сергею Тимофееву и Ассоциации Тверских землячеств. «Очень важно через судьбы исторических личностей тверской земли показывать нашим гражданам, молодому поколению положительные примеры того, как и для чего нужно жить и работать. У ребят должны быть глубокие ассоциации с историей страны, своего региона», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

От регионального Правительства участников церемонии приветствовал Министр туризма Иван Егоров, который отметил, что Тверь стала первым городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где появились тематические экскурсии, и эта идея принадлежала Льву Тимофееву.

На открытии мемориальной доски также присутствовали представители Общественной палаты региона, Ассоциации экскурсоводов и гидов-переводчиков Тверской области, студенты Тверского госуниверситета.

После торжественной церемонии состоялась презентация фильма о Льве Николаевиче в здании исторического факультета Тверского государственного университета.

Главным делом жизни Льва Николаевича Тимофеева была туристическая отрасль. Он придумал и воплотил в жизнь более 30 тематических экскурсий, в том числе «Пушкин и современники в Твери». По инициативе Льва Тимофеева организованы так называемые «театральные поезда», благодаря которым жители Калинина и области смогли посетить лучшие театры нашей страны. Он активно передавал свои опыт и знания коллегам, начинающим экскурсоводам.

Лев Тимофеев также занимался творческой деятельностью, сочинил более 200 песен. Практически все они посвящены Твери и Тверскому краю. Лев Николаевич ушел из жизни 20 декабря 2014 года. Свою последнюю экскурсию он провел за день до смерти.

Пресс-служба Правительства Тверской области