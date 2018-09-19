В Тверской области приоритетными объектами газификации в 2019 году станут школы, детские сады, больницы, дома культуры

Финансирование мероприятий госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2016-2021 годы обсуждалось на совещании о региональном бюджете на 2019-й и плановый период 2020-2021годов под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Предполагается, что объем финансирования госпрограммы в следующем году составит более 1 млрд рублей. В числе ключевых показателей – повышение уровня газификации региона.

«Наш приоритет – газификация социальных объектов. Это школы, больницы, детские сады, дома культуры. Также определены значимые проекты по газификации юго-запада и северо-востока Тверской области, в том числе это газопровод Ржев-Нелидово. Наличие газа на этих территориях поможет привлечь инвестиции», – подчеркнул Игорь Руденя.

На совещании обсуждалось финансирование других мероприятий госпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» в 2019 году. Это капитальный ремонт и модернизация объектов теплоэнергетических комплексов, обеспечение резерва материально-технических ресурсов и топлива, работа по утилизации твердых коммунальных отходов, энергосбережение, формирование комфортной городской среды и обустройство мест массового отдыха населения.

С созданием комфортных условий для проживания граждан связаны цели, задачи и показатели государственной программы «Территориальное планирование, градостроительство и архитектура в Тверской области» на 2019-2024 годы. Члены областного Правительства обсудили финансирование госпрограммы, а также стратегию развития отрасли.

Пресс-служба Правительства Тверской области