Тверская область вошла в золотую лигу национального рейтинга развития событийного туризма

Тверская область вошла в число 30 лучших регионов России, где по итогам 2017 года наиболее успешно развивается событийный туризм. Итоги национального рейтинга развития событийного туризма России были подведены в рамках 24 международной туристической выставки ОТДЫХ LEISURE 2018.

«Развитие событийного туризма – одна из приоритетных задач в индустрии гостеприимства Тверской области. Интересные мероприятия в туристической жизни региона позволяют повысить статус территории, привлечь новых гостей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Национальный рейтинг является сегодня наиболее эффективным, динамическим инструментом оценки развития событийного туризма в регионах России. Всего экспертами было оценено 83 региона, 30 из которых вошли в так называемую золотую лигу. В прошлом году Тверская область также вошла в число 30 лучших регионов «Золотой лиги» рейтинга.

Среди наиболее ярких и ставших уже традиционными мероприятий в сфере событийного туризма Тверской области - День русской деревни в Ржевском районе, фестиваль «Княжество Тверское», праздник «Сиреневое Домотканово», фестиваль воздухоплавания в Калининском районе, фестиваль походной кухни в Калязине, «Покровские гуляния», фестиваль карельского пирога «Калитка», «Селигерский рыбник» и многое другое.

Также по итогам выставки ОТДЫХ LEISURE 2018 Тверская область стала победителем всероссийского конкурса рекламных роликов «Привет, Россия – Родина моя!». Видеоролик Тверской области «Перешагни Волгу» занял первое место в номинации «Природные объекты».

Три региональных фестиваля вошли в число победителей и призеров престижной туристической премии «События России». Победителем в номинации «Культура. Гастрономические события» стал гастрофестиваль «Верещагин СЫРFEST 2018». Второе место в этой же номинации занял фестиваль «Вкус Верхневолжья». Козловскому фестивалю карельской культуры «OMARANDA» досталось 2 место в номинации «События в области культуры. Народные гуляния и праздники».

Также были названы победители премии «Маршруты России». Лучшим в номинации «Детско-юношеский маршрут» стал проект «Три сказки из Лихославля». Третье место в номинации «Маршрут на действующее производство» занял проект «Тверская Карелия - Terra incognita». Тур «Вкусная Тверь», разработанный холдингом «Афанасий», стал финалистом конкурса «Этногастрономические туры регионов России».

На выставке состоялась встреча представителей делегации Тверской области с руководством федерального проекта по развитию экскурсионно-образовательного туризма «Живые уроки». По итогам переговоров Тверская область будет включена в число «пилотных» регионов по развитию детского образовательного туризма и сертификации детских маршрутов.

Пресс-служба Правительства Тверской области