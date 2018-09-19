Людмила Чорная: Возраст образованию не помеха

- Обсуждая изменения в пенсионном законодательстве, в частности повышение пенсионного возраста, стоит обратить внимание на тот факт, что Президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на защите прав людей предпенсионного возраста и внес ряд смягчающих предложений. Государство и прежде не оставляло заботами тех, кому за 50, – считает руководитель компьютерных курсов в Твери «Бабушка и дедушка онлайн» Людмила Чорная. – Вот уже шесть лет у нас занимаются люди предпенсионного и пенсионного возраста, причем бесплатно. Кому-то нужна переквалификация, и он хочет продолжать свой трудовой путь, а кто-то просто мечтает оставаться социально активным, продолжать свое образование.

Люди ходят в Тверской комплексный центр социального обслуживания населения весь год, даже летом. Занятия проводятся в двух-трех группах, а преподают на курсах волонтеры, студенты тверских колледжей и вузов. В течение трех недель они учат своих учеников работать в Word, искать информацию в сети Интернет, регистрироваться в социальных сетях, общаться в Skype, пользоваться порталом госуслуг. Эти занятия помогают многим людям, весной следующего года состоится вручение 2000-го диплома. Очередь всегда огромная, около 600 человек, и не уменьшается – так много желающих. Учились у нас и люди в весьма преклонном возрасте, в том числе участники Великой Отечественной войны.