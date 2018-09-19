Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» передан в дар школам Твери



Альманах «Михаил Тверской. Путь домой» передан в дар школам столицы Верхневолжья. Теперь педагоги областного центра смогут использовать издание для проведения тематических классных часов, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», - отметил Губернатор Игорь Руденя 17 сентября на заседании оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных знаковым датам.

Педагогам тверских школ была представлена уникальная информация, вошедшая в альманах «Михаил Тверской. Путь домой», а также видеопрезентация проекта. Альманах издан по благословению митрополита Тверского и Кашинского при поддержке Правительства Тверской области

Ранее часть тиража была отправлена в культурно- образовательные и социальные учреждения Тверской области, а также в город Буденновск, Ингушетию, Грузию, Украину, история которых связана с именем Михаила Тверского.

В создании альманаха приняли участие ученые, культурологи и искусствоведы, фотографы и художники, педагоги, журналисты, студенты. В работе были задействованы волонтёры из России и зарубежных стран, которые оказывали поддержку в поиске информации и её обработке. Иллюстрации к различным разделам альманаха созданы юными художниками изостудии «Соцветие» областного ДК «Пролетарка».

В дальнейшем по материалам издания совместно с областной библиотекой для слепых им. М.И. Суворова будут созданы версии для людей с ограниченными возможностями.

В ноябре 2017 года проект «Михаил Тверской. Путь домой» стал лауреатом премии Общественной палаты РФ «Мой проект – моей стране» в номинации «Межнациональные отношения».

Центральные мероприятия в честь 700-летия подвига Михаила Тверского и 650-летия со дня преставления Анны Кашинской пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

В начале ноября в тверском регионе пройдет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.

К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка, военно-исторические фестивали, спортивные соревнования и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области