Игорь Руденя и Сергей Бачин обсудили развитие особой экономической зоны «Завидово»

18 сентября Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел встречу с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта» и Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным. Обсуждалась реализация инфраструктурных проектов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Завидово».

«Совсем недавно мы инспектировали ход работ по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к поселку Шоша» в границах туристско-рекреационного кластера «Верхневолжский». В ходе работ был построен новый мост. Это позволит выйти на качественно новый уровень инфраструктуры и организации туризма на этой территории», – отметил Игорь Руденя.

Как сообщил Сергей Бачин, в настоящее время росту потока туристов в «Завидово» благоволит и погода. В межсезонье объекты, расположенные в особой экономической зоне, посещает много корпоративных клиентов, уже запланировано большое количество мероприятий.

«В целом система работает и живет. Мы планируем очень серьезно развивать центральную часть зоны «Завидово», что предполагает строительство новых гостиниц, аквапарка, конгресс-холла», - подчеркнул Сергей Бачин.

Стороны обсудили обеспечение будущей застройки энергетическими мощностями. Как отметил Игорь Руденя, Тверская область готовится к реализации масштабной программы модернизации электросетевого хозяйства. В повышение надежности энергоснабжения потребителей региона будет вложено более 5 млрд рублей. Глава региона поручил подготовить необходимый проект и предложения по участию территории в этой программе.

Особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае 2018 года Правительством Тверской области утверждён проект планировки территории. «Завидово» делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 га.

Особая экономическая зона «Завидово» создана в Конаковском районе в 2015 году. Объём инвестиций в развитие территории превышает 10 млрд рублей. Для резидентов особой экономической зоны установлен ряд налоговых льгот – освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет и земельного налога на 5 лет, а также сниженная ставка налога на прибыль.

На территории ОЭЗ уже построены гостиница «Radisson Завидово», апарт-отель, спортивно-развлекательный и спортивно-туристический комплексы с академией гольфа, ландшафтный парк и другие объекты. Создано более 600 рабочих мест.

Летом этого года на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Конаковском районе открылась гостиница «Ямская». Архитектура здания выдержана в стилистике XIX века, с элементами традиционной тверской домовой резьбы.

Пресс-служба Правительства Тверской области