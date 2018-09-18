ЗАКОНОПРОЕКТ ПРО ЗЕМЛЮ

Депутат Государственной Думы Светлана Максимова сегодня приняла участие заседании Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, на котором рассматривался проект федерального закона "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и некоторые законодательные акты Российской Федерации (в целях совершенствования определения видов разрешенного использования земельных участков)" (далее - законопроект) разработан во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2017 г. № ДК-П13-2065 в целях совершенствования правового регулирования вопросов установления видов разрешенного использования земельных участков.

В связи с этим законопроектом предлагается разрешенное использование земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, являющихся сельскохозяйственными угодьями, устанавливать и изменять в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. Это позволит органам государственной власти субъектов Российской Федерации решать данный вопрос с учетом территориальных особенностей, в том числе с учетом социально-экономического развития регионов, запросов и потребностей населения.

В целях защиты правового режима сельскохозяйственных угодий пунктом 3 статьи 143 Земельного кодекса (в редакции законопроекта) также предусматривается, что для сельскохозяйственных угодий могут устанавливаться только виды разрешенного использования, соответствующие целям, предусмотренным пунктом 2 статьи 77 или пунктом 1 статьи 79 Земельного кодекса.

Законопроектом предусматривается возможность строительства жилого дома на земельном участке, предоставленном крестьянскому (фермерскому) хозяйству. При этом в целях недопущения злоупотребления данным правом и исключения застройки земель сельскохозяйственного назначения законопроектом предлагается установить целый ряд ограничений к параметрам такого жилого дома, а также запретить образование земельного участка под таким домом и его перепродажу.