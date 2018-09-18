Банк России информирует Закон о финансовом уполномоченном вступил в силу

Федеральный закон «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» вступил в силу с 3 сентября 2018 года. Тогда же советник Председателя Банка России Юрий Воронин, возглавлявший до прихода в регулятор аппарат Счетной палаты, вступил в должность Главного финансового омбудсмена. Также планируется создание совета службы финансового уполномоченного. В совет войдут от Банка России 5 представителей, от правительства Российской Федерации - 3, от СРО в сфере финансового рынка, объединяющих страховые организации, - 1, от ассоциаций (союзов) кредитных организаций - 2, от иных СРО в сфере финансового рынка - 2, от экспертного совета службы - 1, а также Главный финансовый уполномоченный.

Закон предусматривает поэтапное введение обязанности исполнять решение финансового уполномоченного для разных секторов финансового рынка: страховые организации в части ОСАГО (и других «моторных» видов страхования) — с 1 июня 2019 года, страховые организации в части остальных видов страхования (кроме ОМС) — с 28 ноября 2019 года, микрофинансовые организации — с 1 января 2020 года, кредитные организации, КПК, ломбарды, НПФ - с 1 января 2021 года.

Институт финансового омбудсмена предполагает его посредничество в деле рассмотрения споров между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями, споры должны быть связаны с имущественными требованиями к финансовым организациям.

Банк России будет вести специальный реестр финансовых организаций, обязанных взаимодействовать с финансовым уполномоченным. Подать обращение финансовому уполномоченному будет возможно в электронном виде, а также через МФЦ и портал «Госуслуги». Как отмечает управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Николай Комаров: «Новый институт поможет сократить число споров - в том числе судебных - между гражданами и финансовыми организациями. И таким образом повысит доверие потребителей к финансовому рынку. Финансовый омбудсмен рассмотрит претензии к финансовой организации, если лимит заявляемых гражданами требований в рамках одного спора не превышает 500 тысяч рублей. Имущественные споры по ОСАГО будут рассматриваться вне зависимости от суммы».

До декабря этого года будет происходить формирование и развертывание службы финансовых уполномоченных – закон предполагает, что с 3 декабря финансовые организации могут присоединиться к институту финансового омбудсмена добровольно. Поскольку обязательное присоединение страховщиков, занимающихся ОСАГО, запланировано с июня 2019 года, первыми будут назначены уполномоченные по страховому рынку. Их число будет зависеть от количества поступающих обращений и увеличится по мере присоединения новых сегментов финансового рынка.

Обращения граждан в службу финансового омбудсмена будут рассматриваются бесплатно. А вот подача обращения профессиональным посредником – тем же автоюристом - предусмотрена на платной основе. Обращение граждан к финансовому уполномоченному по имущественным спорам с финансовыми организациями, которые обязаны взаимодействовать с финансовым уполномоченным, обязательно до подачи иска в суд. Закон снижает зависимость граждан от профессиональных посредников, поскольку для подачи обращения к финансовому уполномоченному не требуется специальные познания в области юриспруденции.