Банк России информирует: Тверское отделение Банка России приглашает на День открытых дверей

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В субботу, 22 сентября Банк России в третий раз проведёт всероссийский День открытых дверей. Приглашает гостей и Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
В этот день вы сможете стать участниками занимательных лекций и игр по финансовой грамотности, увидеть фильм о тверском Отделении, интерактивную выставку инкассаторской техники и конечно познакомиться с музейно-экспозиционным фондом банка.
День открытых дверей пройдёт по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13 (вход со стороны улицы Вольного Новгорода). Для участия в лекциях и экскурсиях, необходимо записаться по телефону: 33-26-40.