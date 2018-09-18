Банк России информирует: Тверское отделение Банка России приглашает на День открытых дверей

В субботу, 22 сентября Банк России в третий раз проведёт всероссийский День открытых дверей. Приглашает гостей и Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В этот день вы сможете стать участниками занимательных лекций и игр по финансовой грамотности, увидеть фильм о тверском Отделении, интерактивную выставку инкассаторской техники и конечно познакомиться с музейно-экспозиционным фондом банка.

День открытых дверей пройдёт по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.13 (вход со стороны улицы Вольного Новгорода). Для участия в лекциях и экскурсиях, необходимо записаться по телефону: 33-26-40.