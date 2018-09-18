Надежда Егорова: права людей будут защищены

Надежда Егорова, уполномоченный по правам человека в Тверской области, прокомментировала изменения в пенсионном законодательстве.

– 15 сентября губернатор Игорь Руденя подписал закон Тверской области, предусматривающий сохранение региональных мер социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Это значит, что независимо от того, в каком виде будут приняты пенсионные изменения в России, в нашем регионе уже выстраивается ряд защитных механизмов. Если с 1 января 2019 года мужчины и женщины Тверской области, достигшие возраста 60 и 55 лет соответственно, не будут иметь статус пенсионера, у них все равно будут права на те же меры социальной поддержки, что и у жителей, вышедших на пенсию. В частности, это льготы на проезд в общественном транспорте, оплату услуг ЖКХ, налог на имущество. Хорошо, что у людей уже сейчас есть уверенность в том, что их права будут защищены.