Игорь Руденя вошел в рейтинг «Губернаторская повестка» с темой семейного воспитания

Губернатор Игорь Руденя отмечен в еженедельном рейтинге ключевых событий с участием глав регионов «Губернаторская повестка». Об этом сообщается на сайте проекта «Давыдов.Индекс».

По итогам прошлой недели составители рейтинга отметили заявление Игоря Рудени о создании в регионе центров содействия семейному воспитанию. Это произошло 11 сентября на заседании Правительства Тверской области, на котором обсуждалась реализация семейной политики в Верхневолжье. В частности, речь шла о профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

«Необходимо повысить эффективность системы выявления семейного неблагополучия и предупреждения несчастных случаев с участием ребятишек, а также оказания помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной ситуации. Очень важно обеспечить постоянную трудовую занятость для таких родителей, а детей через внедрение новых, востребованных форм работы занять полезным делом, приучить к труду», - отметил губернатор Игорь Руденя.

В регионе предлагается создать 24 Центра содействия семейному воспитанию. Учреждения будут заниматься профилактикой семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, работой по сохранению ребенка в семье, воспитанию и временному содержанию детей, подготовкой приемных родителей, устройством детей в замещающие семьи, подготовкой детей к самостоятельной жизни.

Рейтинг «Губернаторская повестка» выпускается еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» и проектом «Давыдов.Индекс».

Михаил Бородов