Восстановлены имена 98 уроженцев Тверского края, погибших в годы Великой Отечественной войны в лагере Дулаг 100

Восстановлены имена 98 уроженцев Калининской области, погибших в годы Великой Отечественной войны в фашистском лагере для военнопленных Дулаг 100. Работа проведена историком и краеведом из Псковской области Сергеем Егоровым, посвятившим поисковой деятельности более 30 лет.

«Это очень важная миссия – помогать людям обретать своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Сохранение памяти о войне является ключевым направлением патриотической работы», – считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Лагерь для военнопленных Дулаг 100 был расположен в Псковской области, неподалеку от города Порхов. За все время существования лагеря, с августа 1941-го по февраль 1944-го, здесь погибли около 85 тысяч наших соотечественников.

Сергею Егорову удалось установить имена и место рождения 1067 человек, погибших в лагере. Исследовательская работа велась с марта 2008 года по февраль 2018 года в Центральном архиве Министерства обороны РФ (фонд 58), а также в картотеке военнопленных офицеров этого же архива, Центре документации научно-исследовательского учреждения при объединении «Саксонские мемориалы» в Дрездене (Германия).

Полный список имен опубликован в «Книге Памяти военнопленных, погибших в 1941-1944 г.г. в лагере Дулаг 100 (г. Порхов)», составленной исследователем. Ознакомиться со списком можно по ссылке http://omc69.ru/wp-content/uploads/2018/09/Книга-Памяти-военнопленных-Дулаг-100-г.Порхов.pdf

Справочно: 14 сентября 2018 года в Тверской области завершилась Международная поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». За время ее работы с 2 сентября подняты останки 241 солдата, павшего под Ржевом в годы Великой Отечественной войны, найдено 33 медальона, 12 из них прочитаны. Опознаны трое пропавших без вести красноармейцев, родственники одного из них найдены. Останки солдат, поднятых на Ржевской земле в ходе экспедиции, перевезены в специальное хранилище. Перезахоронение запланировано на 22 июня 2019 года в Тверской области.

В этом году в экспедиции «Ржев. Калининский фронт» приняли участие более 550 человек из 24 отрядов России, а также Казахстана, Латвии и Литвы. Порядка 80% – молодежь, которой опытные поисковики передают свои знания. Специально для ребят была организована профильная образовательная программа. Полевой лагерь экспедиции также посетили более 900 школьников. Серия бесплатных автобусных экскурсий организована в рамках всероссийской военно-патриотической программы «Дороги Победы».

Впервые экспедиция «Ржев. Калининский фронт» прошла на территории Верхневолжья в 2016 году. Инициативу Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского сделать мероприятие ежегодным поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Пресс-служба Правительства Тверской области