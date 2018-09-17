Тверские товаропроизводители смогут реализовывать свою продукцию на ярмарках в Москве

Тверскую область с деловым визитом посетили представители Правительства Москвы, а также крупных торговых сетей и рынков столицы. Гости побывали на тверских предприятиях, провели переговоры с производителями, в результате которых продукция тверских производств сможет быть еще шире представлена на московских прилавках.

«В Тверской области уделяется большое внимание вопросам развития торговли, в том числе многоформатной. Обеспечивая сбыт местным предприятиям, торговля стимулирует развитие производства, малого и среднего бизнеса, способствует созданию дополнительных рабочих мест», - считает Игорь Руденя.

Делегация посетила крупнейшие хлебопекарные компании Тверской области ЗАО «Хлеб» и ООО «Волжский пекарь», молокоперерабатывающее производство ЗАО «Калининское», предприятие по производству овощей ООО «ТверьАгропром», холдинг «Афанасий», ООО «Мармеладная сказка», ЗАО «Художественные промыслы».

В рамках визита состоялся круглый стол с участием производителей региона. Заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Москвы Денис Косторной рассказал о порядке проведения и организации московских ярмарок, к участию в которых пригласил тверских товаропроизводителей.

Данная работа ведется в рамках соглашения, подписанного в апреле 2016 года между Правительством Тверской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Пресс-служба Правительства Тверской области