Светлана Макарова: «Расширение круга социальной поддержки – ответственный шаг власти»

Председатель Товарищества собственников недвижимости «Загородная» (г. Тверь) Светлана Макарова отметила, что закон о сохранении региональных льгот для женщин 55 лет и мужчин 60 лет – ответственный шаг региональной власти.

«Подписанный губернатором закон важен для большого количества пожилых людей, нуждающихся в социальной поддержке, особенно для тех, кто будет выходить на пенсию в ближайшие 5 лет уже по новым нормам законодательства, – считает Светлана Макарова. – Моя мама – врач, она тоже находится в возрастной категории, которой касается этот закон. Наше региональное правительство расширяет круг поддержки, и это ответственный шаг власти, направленный на благополучие жителей области, в том числе, проживающих в сельской местности».

15 сентября губернатор Игорь Руденя подписал закон Тверской области, предусматривающий сохранение региональных мер социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Документ был разработан по инициативе главы региона и принят депутатами Законодательного собрания Тверской области 13 сентября.

В соответствии с принятым законом, мужчины и женщины Тверской области, достигшие на 1 января 2019 года возраста 60 и 55 лет соответственно, но не имеющие статуса пенсионера, будут иметь право на те же меры социальной поддержки, что и жители Верхневолжья, вышедшие на пенсию.

Принятие закона позволит сохранить региональные меры социальной поддержки порядка 15 тысячам жителей Верхневолжья. Это ветераны труда, ветераны труда Тверской области, лица, удостоенные наград Тверской области. Кроме того, это педагоги, медики, работники культуры, социальной защиты и другие категории граждан, проживающих и работающих в сельской местности. Также меры соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, компенсацию на зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в общественном транспорте.

Законопроект был разработан рабочей группой, в которую вошли представители регионального Правительства, а также члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, и внесен на рассмотрение регионального парламента 6 сентября. В этот же день губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Законодательного собрания Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия» парламента Виктором Константиновым.

«В своем телеобращении к жителям России президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019 года существующих федеральных и региональных льгот для граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая Россия», – сказал во время встречи Игорь Руденя, подчеркнув особую значимость скорейшего рассмотрения законопроекта.