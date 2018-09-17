В Правительстве Тверской области обсудили развитие инфраструктуры в сфере обращения с отходами

Создание комплексной системы обращения с отходами на территории Верхневолжья обсуждалось 17 сентября на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В совещании приняли участие руководители областных Министерств, города Твери, Роспотребнадзора, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области.

В соответствии с федеральным законодательством, все субъекты Российской Федерации должны с 1 января 2019 года перейти на новую систему обращения с коммунальными отходами.

«У нас сформирована концепция, определен государственный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Это предприятие, которое работает в Твери. Необходим еще ряд шагов, чтобы запустить систему в полном объеме», – сказал Игорь Руденя.

В конце 2017 года была утверждена территориальная схема обращения с отходами в регионе. Одним из практических шагов по созданию комплексной системы в этой сфере стала передача полигона твердых коммунальных отходов «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью в собственность Тверской области. Соответствующие изменения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц в августе этого года.

Всего в Тверской области будет сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Кластеры определены с учётом ряда факторов: численности населения районов и городских округов, расположения дорожно-транспортной сети и других аспектов. Особое внимание при составлении схемы уделено экологической безопасности.

Предполагается создание в Тверской области современных, отвечающих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов по утилизации мусора, в том числе сортировочных пунктов.

На совещании рассмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Также обсуждались вопросы оформления земельных участков под объекты утилизации и размещения отходов.

Пресс-служба Правительства Тверской области