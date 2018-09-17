В Тверской области пройдет XII Ассамблея Русского мира, посвященная 700-летию подвига Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления Анны Кашинской

17 сентября Губернатор Игорь Руденя провел заседание оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской. Планируется, что одним из наиболее масштабных событий станет XII Ассамблея Русского мира, которая объединит более 600 участников из разных стран мира.

«В истории нашей страны имя Михаила Тверского стоит в ряду выдающихся деятелей, внёсших большой вклад в становление российской государственности. Очень важно сегодня продолжать изучение истории тверского княжества, популяризировать богатейшее духовное и культурное наследие региона на всероссийском уровне», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Ожидается, что XII Ассамблея Русского мира пройдет в начале ноября. Работа Ассамблеи позволит заявить о богатых культурных традициях и исторических ценностях России и Тверской области на весь мир.

Среди других знаковых событий, подготовку к которым обсудили члены оргкомитета, - межрегиональный военно-исторический фестиваль «Княжество Тверское», фестиваль хоровой музыки «Поющая земля Тверская», XV Торопецкая Свято-Тихоновская православная международная конференция, фестиваль полноконтактных боевых искусств памяти Михаила Тверского.

Центральные мероприятия в честь памятных дат пройдут 5 декабря. В этот день запланировано проведение международной конференции Российского исторического общества в Тверском государственном университете, перезвон колоколов храмов Тверской области, церемония гашения почтовой марки Соборная площадь и другие события.

К знаковой дате издан буклет и разработан туристический маршрут «Средневековая Тверь», посвященный Михаилу Тверскому.

700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского, 650-летию со дня преставления святой благоверной княгини Анны Кашинской и 100-летию со дня мученической кончины Царственных страстотерпцев был посвящен XX Волжский крестный ход, который прошел по 24 муниципальным образованиям Тверской области.

Под знаком памятных дат в Тверской области проведены межрегиональный военно-исторический фестиваль «Тверская застава», историко-культурный фестиваль «Эпоха», показательные выступления военно-исторических клубов, фестиваль силовых видов спорта памяти Михаила Тверского, областные соревнования по гребле на лодках «Дракон» «Кубок Михаила Тверского».

На протяжении всего года в регионе проходят обучающие семинары для учителей истории и краеведения города, экскурсии по маршруту «Православная Тверь», конкурсы рисунка и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области