Татьяна Дударь: «Сохранение права на соцподдержку для пожилых людей имеет большое значение»

Председатель ТОС «Цановский» в Твери Татьяна Дударь считает очень своевременным закон Тверской области, сохраняющий меры социальной поддержки для мужчин 60 и женщин 55 лет, которые, по новым параметрам пенсионного законодательства, еще не будут иметь статуса пенсионера.

«Члены нашего ТОСа, когда узнали о принятом законе, оценили его положительно, потому что сохранение права на социальную поддержку для многих пожилых людей имеет большое значение. Считаю, что региональный закон принят своевременно», – отметила Татьяна Дударь.

По ее мнению, очень важно разъяснить содержание нового закона людям, которых он напрямую касается.

«Сейчас многие члены нашего ТОС находятся в отпусках, на дачах. Думаю, что в ближайшее время, когда они вернутся в город, мы обязательно соберемся, и вся необходимая информация будет доведена», – сказала председатель ТОС.

15 сентября губернатор Игорь Руденя подписал закон Тверской области, предусматривающий сохранение региональных мер социальной поддержки женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Документ был разработан по инициативе главы региона и принят депутатами Законодательного собрания Тверской области 13 сентября.

В соответствии с принятым законом, мужчины и женщины Тверской области, достигшие на 1 января 2019 года возраста 60 и 55 лет соответственно, но не имеющие статуса пенсионера, будут иметь право на те же меры социальной поддержки, что и жители Верхневолжья, вышедшие на пенсию.

Принятие закона позволит сохранить региональные меры социальной поддержки порядка 15 тысячам жителей Верхневолжья. Это ветераны труда, ветераны труда Тверской области, лица, удостоенные наград Тверской области. Кроме того, это педагоги, медики, работники культуры, социальной защиты и другие категории граждан, проживающих и работающих в сельской местности. Также меры соцподдержки коснутся граждан с низкими доходами, которые получают ежемесячную субсидию на оплату жилья и услуг ЖКХ, компенсацию на зубопротезирование, ежегодную компенсацию на проезд в общественном транспорте.

Законопроект был разработан рабочей группой, в которую вошли представители регионального Правительства, а также члены фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, и внесен на рассмотрение регионального парламента 6 сентября. В этот же день губернатор Игорь Руденя провел встречу с председателем Законодательного собрания Сергеем Голубевым и руководителем фракции «Единая Россия» парламента Виктором Константиновым.

«В своем телеобращении к жителям России президент Владимир Путин отметил необходимость сохранения с 2019 года существующих федеральных и региональных льгот для граждан при достижении возраста 55 лет женщинами и 60 лет мужчинами. С данной инициативой выступила партия «Единая Россия», – сказал во время встречи Игорь Руденя, подчеркнув особую значимость скорейшего рассмотрения законопроекта.