В Правительстве Тверской области обсудили финансирование госпрограмм по развитию спорта, молодежной политики, культуры

Вопросы финансирования государственных программ Тверской области в 2019 году обсуждались на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя, с участием руководителей региональных Министерств и ведомств.

Глава региона подчеркнул, что от финансовой дисциплины в отраслях напрямую зависит качество реализации госпрограмм.

«Очень важно хозяйское, рациональное отношение к вопросам сбережения энергии, тепла. Это принесет свои результаты. Мы не можем экономить на учебном процессе, оказании услуг в здравоохранении и других направлениях. Но необходимо пристальное внимание в части расходования средств», – сказал Игорь Руденя.

На совещании рассмотрены стратегические направления развития отраслей физкультуры и спорта, молодежной политики, культуры. Игорь Руденя отметил, что руководителям комитетов необходимо четко сформулировать цели и задачи отраслевых стратегий, сформировать соответствующие показатели.

В 2019 году на реализацию мероприятий госпрограммы «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы предполагается направить 771,7 млн рублей – почти на 52 млн рублей больше, чем в 2018-м. Большая часть средств - 495,2 млн рублей - предусмотрена на обеспечение работы физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивно-адаптивной и спортивных школ.

Остальные средства пойдут на проведение спортивно-массовых мероприятий, выплаты спортсменам и тренерам, субсидии муниципалитетам для сооружения спортплощадок, уличных тренажеров, закупку спортивного оборудования, транспорта. Еще одно направление – реализация адресных инвестиционных программ, в том числе это строительство гребных баз на Волге и Тверце, спортзала в поселке Сонково.

Более 100 млн рублей – финансирование в 2019 году мероприятий государственной программы «Молодежь Верхневолжья» на 2017-2022 годы. Из них почти 50 млн рублей – средства на обеспечение жильем молодых семей. Также предусмотрено выделение субсидий поисковикам, на приобретение модульных конструкций под хранилище поднятых останков воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, униформы для участников движения «Юнармия», а также на поддержку детских и молодежных общественных объединений.

На реализацию госпрограммы «Культура Тверской области» в 2019 году планируют направить свыше 1,8 млрд рублей - на 340 млн рублей больше, чем в 2018-м. Основные расходы – обеспечение деятельности госучреждений, укрепление их материально-технической базы, музеефикация, проведение культурных мероприятий.

Значительная часть средств - свыше 523 млн рублей - предусмотрено на финансовую поддержку муниципалитетов. Это субсидии на выполнение майских указов Президента России Владимира Путина в части заработной платы, на комплектование книжных фондов, приобретение музыкальных инструментов, подключение к интернету библиотек, реализацию проекта «Виртуальный концертный зал», поддержку лучших учреждений и работников культуры. В числе новых направлений – субсидии районам на приобретение спецавтотранспорта, модернизацию сельских домов культуры.

В рамках адресной инвестиционной программы заложены средства на реконструкцию ДК «Шахтер» в Нелидово и строительство домов культуры в сельской местности.

Пресс-служба Правительства Тверской области